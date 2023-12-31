المتحف المصرى الكبير: انتهاء الإنشاءات وتجهيزات القاعات بنسبة 100%

MENAFN - Youm7) كشف الدكتور عيسى زيدان، المدير التنفيذى للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصرى الكبير ، عن انتهاء من جميع الأعمال الانشائية أو التشطيبات الداخلية والتجهيزات العرض المتحفى بنسبة 100% داخل القاعات الرئيسية، التي تبدأ من عصر ما قبل الأسرات إلى العصر اليوناني الرومانى.







وأوضح الدكتور عيسى زيدان، في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، لقد تم وضع القطع الأثرية داخل قاعات العرض الرئيسية المقسمة إلى آثار "ثقيلة ومتوسطة وصغيرة"، كما تم تثبيت الآثار الثقيلة على القواعد المخصصة لها،

وتم الانتهاء من سيناريو العرض داخل 67

فاترينة عرض من إجمالي 159 فاترينة، وطبقا للجدول الزمنى سيتم الانتهاء من العمل داخل قاعات العرض الرئيسية وعددها 12 قاعة طبقا لسيناريو العرض المتحفى الحديث، والتي تحكى الأنشطة للحياة اليومية سواء الزراعة أو الصناعة إلى جانب الملكية في مصر القديمة من عصر ما قبل الأسرات إلى عصر اليوناني الرومانى ، إلى جانب الحديث عن الحياة الأخرى في مصر القديمة، كما أن القاعات الرئيسة ستكون على أعلى مستوى في العرض المتحفى.







كما كشف المدير التنفيذى للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصرى الكبير، عن أن جميع القطع الأثرية التي تم نقلها من المواقع والمتاحف الأثرية إلى المتحف المصرى الكبير والتي تم إجراء أعمال الترميم

والفحص والتوثيق لها تمت بأيادى مصرية خالصة.

وأوضح المدير التنفيذى للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصرى الكبير، أن جميع القطع الأثرية تم ترميمها

ترميم نهائي داخل مركز الترميم المتحف المصرى الكبير باستثناء 72 قطعة أثرية ضمن مشروع تعاون مشترك بين المتحف الكبير والجانب الياباني في عملية نقل وترميم تلك القطع .







ولفت الدكتور عيسى زيدان، إلى أن معظم الأعمال تمت بأيادى مصرية وكان يشاركنا بعد الخبراء من دولة اليابان وهو المشروع الوحيد

الذى تم من خلاله نقل 72 قطعة فقط كما أشرنا سابقا، أم باقى القطة والتي تبلغ 55 ألف قطعة أثرية تم نقلهم وترميمهم وتوثقهم على أيدى خبراء مصريين.