المتحف المصرى الكبير: انتهاء الإنشاءات وتجهيزات القاعات بنسبة 100%

(MENAFN
- Youm7) كشف الدكتور عيسى زيدان، المدير التنفيذى للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصرى الكبير ، عن انتهاء من جميع الأعمال الانشائية أو التشطيبات الداخلية والتجهيزات العرض المتحفى بنسبة 100% داخل القاعات الرئيسية، التي تبدأ من عصر ما قبل الأسرات إلى العصر اليوناني الرومانى.
وأوضح الدكتور عيسى زيدان، في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، لقد تم وضع القطع الأثرية داخل قاعات العرض الرئيسية المقسمة إلى آثار "ثقيلة ومتوسطة وصغيرة"، كما تم تثبيت الآثار الثقيلة على القواعد المخصصة لها،
وتم الانتهاء من سيناريو العرض داخل 67
فاترينة عرض من إجمالي 159 فاترينة، وطبقا للجدول الزمنى سيتم الانتهاء من العمل داخل قاعات العرض الرئيسية وعددها 12 قاعة طبقا لسيناريو العرض المتحفى الحديث، والتي تحكى الأنشطة للحياة اليومية سواء الزراعة أو الصناعة إلى جانب الملكية في مصر القديمة من عصر ما قبل الأسرات إلى عصر اليوناني الرومانى ، إلى جانب الحديث عن الحياة الأخرى في مصر القديمة، كما أن القاعات الرئيسة ستكون على أعلى مستوى في العرض المتحفى.
كما كشف المدير التنفيذى للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصرى الكبير، عن أن جميع القطع الأثرية التي تم نقلها من المواقع والمتاحف الأثرية إلى المتحف المصرى الكبير والتي تم إجراء أعمال الترميم
والفحص والتوثيق لها تمت بأيادى مصرية خالصة.
وأوضح المدير التنفيذى للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصرى الكبير، أن جميع القطع الأثرية تم ترميمها
ترميم نهائي داخل مركز الترميم المتحف المصرى الكبير باستثناء 72 قطعة أثرية ضمن مشروع تعاون مشترك بين المتحف الكبير والجانب الياباني في عملية نقل وترميم تلك القطع .
ولفت الدكتور عيسى زيدان، إلى أن معظم الأعمال تمت بأيادى مصرية وكان يشاركنا بعد الخبراء من دولة اليابان وهو المشروع الوحيد
الذى تم من خلاله نقل 72 قطعة فقط كما أشرنا سابقا، أم باقى القطة والتي تبلغ 55 ألف قطعة أثرية تم نقلهم وترميمهم وتوثقهم على أيدى خبراء مصريين.
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