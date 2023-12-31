أشهر معارك جابر عصفور فى الذكرى الثانية لرحيله

MENAFN - Youm7) تحل اليوم الذكرى الثانية لرحيل الدكتور جابر عصفور الذى يعد يعد واحدا من أهم المفكرين والنقاد فى التاريخ المعاصر وقد خاض على مدى مسيرته العديد من المعارك فى المجال الأكاديمى والفكري نذكر أبرزها.

نصر حامد أبو زيد

يتصدر قائمة تلك المعارك التي خاضها جابر عصفور معركته جنبًا إلى جنب مع المفكر المصري نصر حامد أبوزيد، حين تعرض الأخير لأزمة طاحنة بسبب رسالة بحثية، وانتهى به المطاف منفيًا خارج البلاد بسبب حكم يفصل بينه وبين زوجته.

وقتها وقف جابر عصفور بجوار نصر أبو زيد، مدافعًا عنه ضد سهام النقد التى طالته والنتيجة إنه كان ضمن 90 مثقف مصري تم تقديم قضايا ضدهم بسبب انتاجهم الفكري ضمن ظاهرة "قضايا الحسبة" التي انتشرت في تسعينيات القرن الماضي.

لكن عصفور الذي خرج من تلك القضايا، تمكّن بعد ذلك من توثيق معركة نصر حامد أبو زيد في كتابه الذي حمل عنوان " ضد التعصب"، ليجسد بانوراما اجتماعية لما يمكن أن تفعله التيارات الدينية مع حركة البحث العلمي، وهو الكتاب الذي وضع "عصفور" في خانة المغضوب عليهم من قبل أنصار تلك الجماعات التي هاجمته حتى الرمق الأخير.





فرج فودة

ثاني المعارك التي خاضها المفكر الراحل جابر عصفور، كانت بجوار الكاتب فرج فودة الذي اغتاله الإرهابيون في تسعينيات القرن الماضي، بسبب آراءه الحداثية في الخطاب الديني. وكما تصدى " عصفور" لمن كفروا نصر حامد أبو زيد، اتخذ نفس الموقف ضد قتلة فرج فودة وعلى رأسهم محمد عمارة، وهو ما دفع الأخير إلى شن حرب على جابر عصفور انتقلت صداها إلى الصحف والمجلات.





ولد الدكتور جابر عصفور يوم 25 مارس 1944، بالمحلة الكبرى، وقد حصل على الليسانس من قسم اللغة العربية بكلية الآداب - جامعة القاهرة، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، يونيو 1965م، كما حصل على درجة الماجستير من قسم اللغة العربية بكلية الآداب - جامعة القاهرة، بتقدير ممتاز في يوليو 1969، عن رسالة بعنوان "الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي".

وقد شغل جابر عصفور وظيفة معيد بقسم اللغة العربية بكلية الآداب - جامعة القاهرة، اعتبارًا من 19/3/1966م، ثم شغل وظيفة مدرس مساعد بقسم اللغة العربية بكلية الآداب - جامعة القاهرة اعتبارًا من 29/11/1969م، ووظيفة مدرس بالقسم نفسه اعتبارًا من 18/7/1973م، كما عمل أستاذًا مساعدًا (زائرًا) للأدب العربي، بجامعة وسكونسن - ماديسون - الولايات المتحدة الأمريكية، أغسطس 1977 إلى أغسطس 1978م، وشغل وظيفة أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية بكلية الآداب - جامعة القاهرة، اعتبارًا من 11/10/1978م، كما عمل أستاذًا (زائرًا) للنقد العربي بكلية الآداب - جامعة صنعاء، أبريل 1980م، وعمل أستاذ زائر للنقد العربي، جامعة استكهولم - السويد، سبتمبر 1981إلى يونيو 1982، وشغل وظيفة أستاذ النقد الأدبي، قسم اللغة العربية، كلية الآداب، جامعة القاهرة، اعتبارًا من 11/10/1983، وعمل أستاذًا (معارًا) للنقد الأدبي بكلية الآداب. جامعة الكويت من 30/9/1983 إلى 31/8/1988





.





وقد كان العميد المساعد بكلية الآداب، جامعة الكويت من 30/4/1986 إلى 31/8/1988، وأستاذ النقد الأدبي بكلية الآداب، جامعة القاهرة حتى 1/9/1988، ورئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب، جامعة القاهرة من 19/3/1990 إلى فبراير 1993.





شغل جابر عصفور منصب أمين عام المجلس الأعلى للثقافة من 24/1/1993 إلى 24/3/2007، وكان أستاذًا زائرًا للنقد العربي، بجامعة هارفارد - الولايات المتحدة "فبراير- مايو 1995"، كما كلف بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية من 7/7/1997 وحتى 4/3/1998، وكان عضو المجلس القومي للمرأة ومقرر لجنة الثقافة والإعلام وعضو المكتب التنفيذي بالمجلس القومي للمرأة منذ تأسيسه إلى اليوم، وكان أستاذًا زائرًا للأدب العربي الحديث، بجامعة هارفارد، الولايات المتحدة "فبراير - مايو 2001"، وعضو لجنة الآداب والدراسات اللغوية بمكتبة الإسكندرية منذ تشكيلها مارس 2003.





كما تولى جابر عصفوور منصب مدير المركز القومي للترجمة من 28/3/2007 إلى 30/1/2011، كما شغل منصب وزير الثقافة في 31 يناير 2011، ثم استقال من وزارة الثقافة 9 فبراير 2011 لأسباب صحية، ثم تولى وزيرًا للثقافة مرة ثانية من يونيو 2014 حتى نهاية فبراير 2015.





كما ألف العديد الكتب نذكر منها " قراءة التراث النقدي"، و"دفاعًا عن التنوير"، و"زمن الرواية"، كما ترجم عددًا من الكتب، ومنها: "عصر البنيوية"، و"اتجاهات النقد المعاصر"، و"الماركسية والنقد الأدبي"، كما أشرف على كثير من رسائل الماجستير والدكتوراه.





وتوج مشوار الدكتور جابر عصفور بالعديد من الجوائز والأوسمة، منها جائزة أفضل كتاب فى الدراسة النقدية عام 1984م وجائزة أفضل كتاب في الدراسات الأدبية مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 1986م، والوسام الثقافي التونسي 1995م، و جائزة سلطان بن على العويس الثقافية عام 1996م، ووسام المكافأة الوطنية من درجة قائد من ملك المغرب، وجائزة النيل في عام 2019م".