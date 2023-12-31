أشهر معارك جابر عصفور فى الذكرى الثانية لرحيله

(MENAFN
- Youm7) تحل اليوم الذكرى الثانية لرحيل الدكتور جابر عصفور الذى يعد يعد واحدا من أهم المفكرين والنقاد فى التاريخ المعاصر وقد خاض على مدى مسيرته العديد من المعارك فى المجال الأكاديمى والفكري نذكر أبرزها.
نصر حامد أبو زيد
يتصدر قائمة تلك المعارك التي خاضها جابر عصفور معركته جنبًا إلى جنب مع المفكر المصري نصر حامد أبوزيد، حين تعرض الأخير لأزمة طاحنة بسبب رسالة بحثية، وانتهى به المطاف منفيًا خارج البلاد بسبب حكم يفصل بينه وبين زوجته.
وقتها وقف جابر عصفور بجوار نصر أبو زيد، مدافعًا عنه ضد سهام النقد التى طالته والنتيجة إنه كان ضمن 90 مثقف مصري تم تقديم قضايا ضدهم بسبب انتاجهم الفكري ضمن ظاهرة "قضايا الحسبة" التي انتشرت في تسعينيات القرن الماضي.
لكن عصفور الذي خرج من تلك القضايا، تمكّن بعد ذلك من توثيق معركة نصر حامد أبو زيد في كتابه الذي حمل عنوان " ضد التعصب"، ليجسد بانوراما اجتماعية لما يمكن أن تفعله التيارات الدينية مع حركة البحث العلمي، وهو الكتاب الذي وضع "عصفور" في خانة المغضوب عليهم من قبل أنصار تلك الجماعات التي هاجمته حتى الرمق الأخير.
فرج فودة
ثاني المعارك التي خاضها المفكر الراحل جابر عصفور، كانت بجوار الكاتب فرج فودة الذي اغتاله الإرهابيون في تسعينيات القرن الماضي، بسبب آراءه الحداثية في الخطاب الديني. وكما تصدى " عصفور" لمن كفروا نصر حامد أبو زيد، اتخذ نفس الموقف ضد قتلة فرج فودة وعلى رأسهم محمد عمارة، وهو ما دفع الأخير إلى شن حرب على جابر عصفور انتقلت صداها إلى الصحف والمجلات.
ولد الدكتور جابر عصفور يوم 25 مارس 1944، بالمحلة الكبرى، وقد حصل على الليسانس من قسم اللغة العربية بكلية الآداب - جامعة القاهرة، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، يونيو 1965م، كما حصل على درجة الماجستير من قسم اللغة العربية بكلية الآداب - جامعة القاهرة، بتقدير ممتاز في يوليو 1969، عن رسالة بعنوان "الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي".
وقد شغل جابر عصفور وظيفة معيد بقسم اللغة العربية بكلية الآداب - جامعة القاهرة، اعتبارًا من 19/3/1966م، ثم شغل وظيفة مدرس مساعد بقسم اللغة العربية بكلية الآداب - جامعة القاهرة اعتبارًا من 29/11/1969م، ووظيفة مدرس بالقسم نفسه اعتبارًا من 18/7/1973م، كما عمل أستاذًا مساعدًا (زائرًا) للأدب العربي، بجامعة وسكونسن - ماديسون - الولايات المتحدة الأمريكية، أغسطس 1977 إلى أغسطس 1978م، وشغل وظيفة أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية بكلية الآداب - جامعة القاهرة، اعتبارًا من 11/10/1978م، كما عمل أستاذًا (زائرًا) للنقد العربي بكلية الآداب - جامعة صنعاء، أبريل 1980م، وعمل أستاذ زائر للنقد العربي، جامعة استكهولم - السويد، سبتمبر 1981إلى يونيو 1982، وشغل وظيفة أستاذ النقد الأدبي، قسم اللغة العربية، كلية الآداب، جامعة القاهرة، اعتبارًا من 11/10/1983، وعمل أستاذًا (معارًا) للنقد الأدبي بكلية الآداب. جامعة الكويت من 30/9/1983 إلى 31/8/1988
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وقد كان العميد المساعد بكلية الآداب، جامعة الكويت من 30/4/1986 إلى 31/8/1988، وأستاذ النقد الأدبي بكلية الآداب، جامعة القاهرة حتى 1/9/1988، ورئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب، جامعة القاهرة من 19/3/1990 إلى فبراير 1993.
شغل جابر عصفور منصب أمين عام المجلس الأعلى للثقافة من 24/1/1993 إلى 24/3/2007، وكان أستاذًا زائرًا للنقد العربي، بجامعة هارفارد - الولايات المتحدة "فبراير- مايو 1995"، كما كلف بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية من 7/7/1997 وحتى 4/3/1998، وكان عضو المجلس القومي للمرأة ومقرر لجنة الثقافة والإعلام وعضو المكتب التنفيذي بالمجلس القومي للمرأة منذ تأسيسه إلى اليوم، وكان أستاذًا زائرًا للأدب العربي الحديث، بجامعة هارفارد، الولايات المتحدة "فبراير - مايو 2001"، وعضو لجنة الآداب والدراسات اللغوية بمكتبة الإسكندرية منذ تشكيلها مارس 2003.
كما تولى جابر عصفوور منصب مدير المركز القومي للترجمة من 28/3/2007 إلى 30/1/2011، كما شغل منصب وزير الثقافة في 31 يناير 2011، ثم استقال من وزارة الثقافة 9 فبراير 2011 لأسباب صحية، ثم تولى وزيرًا للثقافة مرة ثانية من يونيو 2014 حتى نهاية فبراير 2015.
كما ألف العديد الكتب نذكر منها " قراءة التراث النقدي"، و"دفاعًا عن التنوير"، و"زمن الرواية"، كما ترجم عددًا من الكتب، ومنها: "عصر البنيوية"، و"اتجاهات النقد المعاصر"، و"الماركسية والنقد الأدبي"، كما أشرف على كثير من رسائل الماجستير والدكتوراه.
وتوج مشوار الدكتور جابر عصفور بالعديد من الجوائز والأوسمة، منها جائزة أفضل كتاب فى الدراسة النقدية عام 1984م وجائزة أفضل كتاب في الدراسات الأدبية مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 1986م، والوسام الثقافي التونسي 1995م، و جائزة سلطان بن على العويس الثقافية عام 1996م، ووسام المكافأة الوطنية من درجة قائد من ملك المغرب، وجائزة النيل في عام 2019م".
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