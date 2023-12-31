ذكرى ميلاد أم كلثوم.. قصيدة معروف الرصافي إلى كوكب الشرق

MENAFN - Youm7) تحل اليوم ذكرى ميلاد كوكب الشرق أم كلثوم أشهر المطربين في التاريخ المصري والعربي قاطبة وواحدة من بين الأشهر في العام وقد ذاع صيتها وانتشر سحرها في الوطن العربي فمس صداها قلب الشاعر العراقي معروف الرصافى فأنشد فيها أبياتا بعنوان "إِلَى أُمِّ كُلْثُومِ"، وهنا القصيدة:

أُمُّ كُـلْـثُـومَ فِـي فُـنُـونِ الْأَغَانِي أُمَّــةٌ وَحْــدَهَــا بِــهَــذَا الـزَّمَـانِ

هِـيَ فِي الشَّرْقِ وَحْدَهَا رَبَّةُ الْفَــنِّ فَـــمَــا إِنْ لِــلْــفَــنِّ رَبٌّ ثَــانِ

ذَاعَ مِنْ صَوْتِهَا لَهَا الْيَوْمَ صِيتٌ عَــمَّ كُــلَّ الْأَمْــصَـارِ وَالْـبُـلْـدَانِ

مَــا تَـغَـنَّـتْ إِلَّا وَقَـدْ سَـحَـرَتْـنَـا بِــافْــتِــتَــانٍ لَـهَـا وَأَيُّ افْـتِـتَـانِ

فِـي الْأَغَـانِـي تُمَثِّلُ الْحُبَّ تَمْثِيــلًا صَـرِيـحًـا بِـصَـوْتِـهَـا الْـفَـتَّانِ

يَـتَجَلَّى فِي لَحْنِهَا مَشْهَدُ الْحُبِّ وَلَــوْنُ الْــوِصَــالِ وَالْــهِــجْـرَانِ

فَـتُـرِيـكَ الْـمُـحِـبَّ عِـنْدَ التَّنَائِي وَتُـرِيـكَ الْـمُـحِـبَّ عِـنْدَ التَّدَانِي

وَتُـرِيـكَ الْـحَـبِـيـبَ عِنْدَ افْتِرَاقٍ وَتُـرِيـكَ الْـحَـبِـيـبَ عِنْدَ اقْتِرَانِ

كُـلُّ هَـذَا فِـي صَـوْتِـهَـا يَـتَجَلَّى مِــنْ خِـلَالِ الْأَنْـغَـامِ وَالْأَلْـحَـانِ

صَــفَــحَـاتٌ مِـنَ الْـغَـرَامِ تَـرَاهَـا ظَـاهِـرَاتٍ فِـي صَـوْتِـهَـا لِـلْعِيَانِ

تُـنْـشِـدُ الـشِّعْرَ فِي الْغِنَاءِ فَتَأْتِي بِـلُـحُـونٍ مُـطَـابِـقَـاتِ الْـمَـعَـانِي

فَإِذَا أَنْـشَـدَتْ عَنِ الْوَصْلِ أَبْدَتْ فِـيـهِ لَـحْـنَ الْـمَسْرُورِ وَالْجَذْلَانِ

وَإِذَا أَنْـشَـدَتْ عَنِ الْهَجْرِ جَاءَتْ بِــلُــحُـونٍ تَـدْعُـو إِلَـى الْأَحْـزَانِ

كَـمْ سَـقَـتْنَا كَأْسَ السُّرُورِ بِلَحْنٍ وَبِــلَــحْـنٍ كَأْسًـا مِـنَ الْأَشْـجَـانِ

تَـفْـهَـمُ الـرُّوحُ مَنْطِقَ الْحُبِّ مِمَّا تَــتَــغَــنَّــى بِــهِ بِــلَا تُــرْجُـمَـانِ

فَـكَأَنَّ الْأَنْـغَامَ فِي الصَّوْتِ مِنْهَا نَــاطِــقَــاتٌ لَــنَــا بِـغَـيْـرِ لِـسَـانِ

قَـدْ سَـمِـعْـنَـا غِـنَـاءَهَـا فَـعَـرَفْـنَا كَـيْـفَ فِـعْـلُ الْغِنَاءِ فِي الْإِنْسَانِ

حُـسْنُ صَوْتٍ يَزِينُهُ حُسْنُ لَحْنٍ فِـيـهِ لِـلـسَّـامِـعِـيـنَ حُـسْنُ بَيَانِ

نَـبَـرَاتٌ فِـي صَـوْتِـهَـا مُشْجِيَاتٌ تَـتْـرُكُ الـسَّـامِـعِـينَ فِي هَيَجَانِ

تَـسْـتَـرِقُّ الْـقُـلُـوبَ مِـنَّـا بِصَوْتٍ نَــعْــبُـدُ الْـحُـسْـنَ مِـنْـهُ بِـالْآذَانِ

كُـلُّ لَـحْـنٍ إِذَا سَـمِـعْـنَـاهُ مِـنْـهَـا دَبَّ فِـيـنَـا دَبِـيـبَ بِـنْـتِ الْـحَانِ

فِـي وَقَـارِ الْـحَـلِـيـمِ تَجْعَلُنَا طَوْرًا وَطَـوْرًا فِـي خِـفَّـةِ الـنَّـشْوَانِ

نَـتَـفَـانَـى فِـي الِاسْـتِـمَـاعِ إِلَيْهَا وَنَــرَى لَــذَّةً لَـنَـا فِـي الـتَّـفَـانِـي

وَتَــرَانَــا نَــهْــتَـزُّ حِـيـنَ تُـغَـنِّـي فَــكَأَنَّــا فِــي حَــالَـةِ الـطَّـيَـرَانِ

وَكَأَنَّ الْأَرْوَاحَ -إِذْ تَــتَــعَـالَـى طَــرَبًـا - جُـرِّدَتْ مِـنَ الْأَبْـدَانِ

هِـيَ فِـي مُـرْتَـقَى الْأَغَارِيدِ تَعْلُو حِـيـنَ تَشْدُو وَنَحْنُ فِي خَطَرَانِ

يَـشْـعُـرُ الْمَرْءُ حِينَ يُصْغِي إِلَيْهَا بِــغَـرَامٍ مِـنْ صَـوْتِـهَـا رُوحَـانِـي

بِـنْـتُ فَـنٍّ غَـنَّـتْ لَـنَـا فَـسَـقَـتْـنَا مِـنْ فُـنُـونِ الْـغِـنَـاءِ بِـنْـتَ دِنَـانِ

هَـكَـذَا فَـلْـتَـكُـنْ يَـدُ الْـفَـنِّ عُـلْيَا هَــكَـذَا فَـلْـيَـكُـنْ عَـلَـى الْـفَـنَّـانِ