تعرف على كيفية مسح ذاكرة التخزين المؤقت في مايكروسوفت إيدج.. 3 خطوات

(MENAFN
- Youm7) يرغب الكثير من المستخدمين فى مسح ذاكرة التخزين المؤقت للمتصفح الخاص بهم وتعد مفيدة لعدة أسباب، أولاً يؤدي مسح البيانات المخزنة في ذاكرة التخزين المؤقت إلى إجبار متصفحك على البحث عن أحدث عناصر صفحة الويب واستردادها بدلاً من إعادة تدوير نفس المكونات القديمة.
كما أن ذاكرة التخزين المؤقت للمتصفح الخاصة بالمستخدم تعتبر مسؤولة عن تخزين بيانات مواقع الويب التي تم عرضها مسبقًا، فى حين أن الغرض من ذاكرة التخزين المؤقت هو توفير أوقات تحميل أسرع للمواقع التي تتكرر عليها، إلا أنها يمكن أن تعمل ضدك بمرور الوقت.
ولا يقتصر الأمر على إبطاء متصفحك فحسب، بل يجعل معلوماتك الخاصة أكثر عرضة للانتهاكات.
وفيما يلى كيفية مسح ذاكرة التخزين المؤقت فى Microsoft Edge
الخطوة 1: قم بتشغيل متصفح Microsoft Edge (انتهى دعم إصدار المتصفح Edge Legacy في 9 مارس 2021، ولا ننصح باستخدامه).
عند التحميل، اختر قائمة الإعدادات والمزيد ، وهي عبارة عن ثلاث نقاط أفقية في الزاوية العلوية اليمنى من نافذة المتصفح. حدد الإعدادات ، الموجودة بالقرب من أسفل القائمة المنسدلة التي تظهر.
الخطوة 2: حدد الخصوصية والبحث والخدمات من الجانب الأيسر من شاشتك، من هناك، بعد التمرير لأسفل قليلاً، سترى قسم مسح بيانات التصفح. حدد الزر اختر ما تريد مسحه لإنهاء اختيارك.
الخطوة 3 في الشاشة التالية، حدد المربع بجوار الصور والملفات المخزنة مؤقتًا ، ثم حدد مسح الآن .
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