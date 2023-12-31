تعرف على كيفية مسح ذاكرة التخزين المؤقت في مايكروسوفت إيدج.. 3 خطوات

MENAFN - Youm7) يرغب الكثير من المستخدمين فى مسح ذاكرة التخزين المؤقت للمتصفح الخاص بهم وتعد مفيدة لعدة أسباب، أولاً يؤدي مسح البيانات المخزنة في ذاكرة التخزين المؤقت إلى إجبار متصفحك على البحث عن أحدث عناصر صفحة الويب واستردادها بدلاً من إعادة تدوير نفس المكونات القديمة.كما أن ذاكرة التخزين المؤقت للمتصفح الخاصة بالمستخدم تعتبر مسؤولة عن تخزين بيانات مواقع الويب التي تم عرضها مسبقًا، فى حين أن الغرض من ذاكرة التخزين المؤقت هو توفير أوقات تحميل أسرع للمواقع التي تتكرر عليها، إلا أنها يمكن أن تعمل ضدك بمرور الوقت.ولا يقتصر الأمر على إبطاء متصفحك فحسب، بل يجعل معلوماتك الخاصة أكثر عرضة للانتهاكات.وفيما يلى كيفية مسح ذاكرة التخزين المؤقت فى Microsoft Edge

الخطوة 1: قم بتشغيل متصفح Microsoft Edge (انتهى دعم إصدار المتصفح Edge Legacy في 9 مارس 2021، ولا ننصح باستخدامه).

عند التحميل، اختر قائمة الإعدادات والمزيد ، وهي عبارة عن ثلاث نقاط أفقية في الزاوية العلوية اليمنى من نافذة المتصفح. حدد الإعدادات ، الموجودة بالقرب من أسفل القائمة المنسدلة التي تظهر.الخطوة 2: حدد الخصوصية والبحث والخدمات من الجانب الأيسر من شاشتك، من هناك، بعد التمرير لأسفل قليلاً، سترى قسم مسح بيانات التصفح. حدد الزر اختر ما تريد مسحه لإنهاء اختيارك.الخطوة 3 في الشاشة التالية، حدد المربع بجوار الصور والملفات المخزنة مؤقتًا ، ثم حدد مسح الآن .