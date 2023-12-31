جوجل تلغى هذه الميزة من تطبيق Maps بداية من 2024

(MENAFN
- Youm7) أعلنت شركة جوجل عن قرارها بإيقاف تشغيل ميزة Assistant Driving Mode للخرائط في عام 2020، حيث قد قدمت هذه الميزة للمستخدمين“لوحة تحكم” في الشاشة الرئيسية والتي تضمنت خريطة واقتراحات الوسائط وعناصر التحكم في الصوت بالإضافة إلى اختصارات الاتصال والرسائل النصية، وكان من المفترض أن يتم استبداله بنظام Android Auto لشاشات الهاتف، وأدى هذا إلى ترك خرائط جوجل مع واجهة مستخدم محسّنة أخرى تسمى أيضًا "وضع القيادة"، ومع ذلك، من المتوقع أيضًا أن تختفي هذه الميزة في عام 2024.
ووفقًا لتقرير صادر عن 9to5Google، يحتوي أحدث تطبيق جوجل (الإصدار 14.52) على سلاسل تعليمات برمجية تشير إلى أنه ستتم إزالة ميزة خرائط جوجل في فبراير 2024.
ما هو "وضع القيادة" في خرائط جوجل
بالمقارنة مع ميزة "لوحة معلومات وضع القيادة المساعد"، يمكن الوصول إلى وضع القيادة في خرائط جوجل بعد بدء التنقل أثناء القيادة، ويظهر على شكل شريط أسود في الجزء السفلي من شاشة الهاتف ويوفر وصولاً سريعًا إلى المساعد وخرائط Google ومشغل الموسيقى المتوافقة والبودكاست والكتب الصوتية بالإضافة إلى تطبيقات البث الأخرى.
ويوفر هذا الوضع أيضًا واجهة مستخدم محسّنة للوسائط تعرض أهداف لمس كبيرة. كيف سيؤثر ذلك على المستخدمين
وفي عام 2022، قالت جوجل إنها تركز على وضع القيادة على الخرائط، وجدت الشركة أن معظم الأشخاص كانوا يستخدمون هذه التجربة عبر لوحة المعلومات، مع اختفاء هذه الميزة، قد تقوم جوجل بتوجيه المستخدمين للوصول إلى وضع التنقل في خرائط جوجل من خلال عبارة“مرحبًا جوجل، تشغيل وضع القيادة”، وفي يونيو، تلقت هذه الميزة أيضًا تحديثًا لإدخال الصوت بشكل أسرع مدعومًا بالمساعد.
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