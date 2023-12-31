جوجل تلغى هذه الميزة من تطبيق Maps بداية من 2024

MENAFN - Youm7) أعلنت شركة جوجل عن قرارها بإيقاف تشغيل ميزة Assistant Driving Mode للخرائط في عام 2020، حيث قد قدمت هذه الميزة للمستخدمين“لوحة تحكم” في الشاشة الرئيسية والتي تضمنت خريطة واقتراحات الوسائط وعناصر التحكم في الصوت بالإضافة إلى اختصارات الاتصال والرسائل النصية، وكان من المفترض أن يتم استبداله بنظام Android Auto لشاشات الهاتف، وأدى هذا إلى ترك خرائط جوجل مع واجهة مستخدم محسّنة أخرى تسمى أيضًا "وضع القيادة"، ومع ذلك، من المتوقع أيضًا أن تختفي هذه الميزة في عام 2024.ووفقًا لتقرير صادر عن 9to5Google، يحتوي أحدث تطبيق جوجل (الإصدار 14.52) على سلاسل تعليمات برمجية تشير إلى أنه ستتم إزالة ميزة خرائط جوجل في فبراير 2024.ما هو "وضع القيادة" في خرائط جوجل

بالمقارنة مع ميزة "لوحة معلومات وضع القيادة المساعد"، يمكن الوصول إلى وضع القيادة في خرائط جوجل بعد بدء التنقل أثناء القيادة، ويظهر على شكل شريط أسود في الجزء السفلي من شاشة الهاتف ويوفر وصولاً سريعًا إلى المساعد وخرائط Google ومشغل الموسيقى المتوافقة والبودكاست والكتب الصوتية بالإضافة إلى تطبيقات البث الأخرى.



ويوفر هذا الوضع أيضًا واجهة مستخدم محسّنة للوسائط تعرض أهداف لمس كبيرة. كيف سيؤثر ذلك على المستخدمين

وفي عام 2022، قالت جوجل إنها تركز على وضع القيادة على الخرائط، وجدت الشركة أن معظم الأشخاص كانوا يستخدمون هذه التجربة عبر لوحة المعلومات، مع اختفاء هذه الميزة، قد تقوم جوجل بتوجيه المستخدمين للوصول إلى وضع التنقل في خرائط جوجل من خلال عبارة“مرحبًا جوجل، تشغيل وضع القيادة”، وفي يونيو، تلقت هذه الميزة أيضًا تحديثًا لإدخال الصوت بشكل أسرع مدعومًا بالمساعد.



