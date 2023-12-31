تقنيات دفع الابتكار بمجال التكنولوجيا الطبية فى عام 2024.. تعرف على أبرزها

MENAFN - Youm7) تعمل التطورات التكنولوجية الحديثة على تحويل قطاع التكنولوجيا الطبية، حيث تقوم الشركات والمؤسسات البحثية الأوروبية على إيجاد حلول تهدف إلى تحسين معرفتنا واستجابتنا لعلم الوراثة والأمراض التي تؤثر على ملايين الأشخاص وحالات الطوارئ المتعلقة بالصحة العامة.

فكيف سيستمر هذا الزخم في عام 2024؟ وما هي التقنيات التي ستدفع ابتكارات التكنولوجيا الطبية إلى الأمام؟

أثبت الذكاء الاصطناعي بالفعل أنه يمكن أن يكون أداة لا تقدر بثمن في حل بعض أكبر التحديات في مجال الرعاية الصحية ومن التنبؤ بالأمراض الوراثية إلى تحسين علاجات السرطان وإنتاج لقاحات مضادة للتنوع.

قالت الدكتورة ديانا روتجر، مديرة شركة APEX Ventures: "في عام 2024، سنشهد خطوات كبيرة تم تحقيقها في مجال التكنولوجيا الحيوية، لا سيما في المجال الواعد للذكاء الاصطناعي التوليدي لاكتشاف الأدوية"، ويتوقع الدكتور روتجر أن يتقدم عدد أكبر من الشركات في القطاع إلى مراحل التطوير السريري، بما في ذلك نهج السيليكو وفي الجسم الحي.

ومن المتوقع أيضًا أن يستمر الاتجاه نحو التشخيص المعزز، خاصة بفضل قدرة النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) على معالجة كميات هائلة من المعلومات وفقا لما أوردته TheNextWeb.

يقول داج لارسون، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة Doccla، وهي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا الصحية توفر جناح مستشفى افتراضي: "يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي تحليل كميات هائلة من البيانات الطبية، بما في ذلك سجلات المرضى والمعلومات الجينية ونتائج التصوير".

وأضاف: "من خلال تحديد الأنماط الدقيقة والعلاقات المتبادلة التي قد لا تكون مرئية مع مجموعات البيانات الأصغر، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في الكشف المبكر عن الأمراض، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تنبؤات ورؤى أكثر دقة، خاصة في مجموعات المرضى المعقدة وغير المتجانسة.

يعد تخفيف الضغط من نظام الرعاية الصحية اتجاهًا آخر، وفقًا لجوليا هوكينج، الشريك العام في شركة رأس المال الاستثماري LocalGlobe.

وقال "نعم، لدى GenAI القدرة على تعزيز البحوث الطبية، والمساعدة في اكتشاف الأدوية، وتشخيص الأمراض، ولكن قوتها على مدى العام المقبل ستأتي من قدرتها على إصلاح المهام الأكثر تحت الرادار"، كما تشير. ويشمل ذلك العمليات الإدارية، ودعم التعلم للأطباء، وأتمتة سير عمل التأمين ومقدمي الخدمات، والتواصل حول الكشف المبكر عن الأمراض.

الدفعة الكمومية

ربما لا تزال الثورة الكمومية على بعد بضع سنوات، لكن الصناعات (والدول) تقفز بالفعل في عربة ما يمكن أن يكون تكنولوجيا تغير الحياة، وفي مجال الرعاية الصحية على وجه التحديد، من المتوقع أن تصل الحوسبة الكمومية إلى حجم سوق عالمي يبلغ مليار دولار (0.9 مليار يورو) بحلول عام 2030 - مما يؤكد الأهمية المتزايدة للتكنولوجيا في مستقبل القطاع الطبي.

يمكن أن يكون تأثير الكم على الرعاية الصحية هائلاً، على أقل تقدير، وذلك بفضل قدرة أجهزة الكمبيوتر الكمومية على معالجة تريليونات من وحدات المعلومات في نفس الوقت، مما يمكنها من أن تكون أسرع بشكل كبير من نظيراتها الكلاسيكية.

قالت إيلانا ويسبي، الرئيس التنفيذي لشركة Oxford Quantum Circuits (OQC) ومقرها المملكة المتحدة: "هناك العديد من التقنيات الكمومية التي لديها القدرة على تغيير قواعد اللعبة في مجال التكنولوجيا الطبية" حسبما نقلت TheNextWeb.

وإحداها هي المحاكاة الكمومية، وهي قدرة الكيوبتات عالية الجودة في أجهزة الكمبيوتر الكمومية على نمذجة الجزيئات ومحاكاة الكيمياء، كذلك وفقًا لويسبي، يمكن أن يكون للمحاكاة الكمومية "تأثير عميق محتمل" على اكتشاف الأدوية والأمراض المستعصية حاليًا.

وتشرح قائلة: "من الناحية النظرية، يمكن لأجهزة الكمبيوتر الكمومية محاكاة المشكلة الكاملة في تطوير الأدوية لأنها تستطيع محاكاة الكيمياء والجزيئات بدقة غير مسبوقة".

"سيمكن هذا شركات الأدوية من محاكاة جزيئات أكبر وأكثر تعقيدًا أثناء تطوير أدوية جديدة - كيفية عملها وتفاعلها - بطريقة لا تستطيع أجهزة الكمبيوتر التقليدية القيام بها، مما يؤدي إلى توفير المليارات من البحث والتطوير وتقليل الوقت اللازم لطرح هذه الأدوية الجديدة في الأسواق.





وتكمن فائدة محتملة أخرى في قوة التعلم الآلي الكمي الذي يمكن أن يوفر "تحديدًا أسرع وأكثر دقة لأنماط البيانات، وتصنيفها، وضغط البيانات، وتصنيف الصور"، وهذا يمكن أن يعزز أدوات التشخيص ويؤدي إلى إنشاء نماذج تنبؤية للأمراض.





وقال الدكتور أوين ريس هيوز، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Cinapsis، "سيشهد عام 2024 استمرار استخدام وتبسيط خيارات العلاج عن بعد لتلبية الاحتياجات السريرية لعدد أكبر من المرضى بشكل أفضل، فضلا عن تخفيف الضغط على قدرة المستشفى والموظفين."





يعتقد الدكتور هيوز أن العام المقبل سيشهد استيعابًا أوسع لمثل هذه الحلول، بما في ذلك أجنحة المستشفيات الافتراضية ومعدات المراقبة عن بعد مثل الأجهزة القابلة للارتداء - والتي وصلت قيمتها السوقية العالمية المقدرة إلى 30.06 مليار دولار (27.3 مليار يورو) في عام 2023.





وفقًا لأماندا فيلبوت، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لتطبيق التدريب على السمع، فإن النمو الإضافي القادم للأجهزة القابلة للارتداء والتطبيقات الصحية سيجلب فائدة أخرى: الوعي بالظروف الصحية غير المعترف بها والتي لها آثار خطيرة على كل من الأفراد والموارد.





وتقول: "لقد شهدنا زيادة كبيرة في الطلب على تطبيقات مراقبة القلب التي تعمل على تثقيف المستخدمين حول أهمية فهم الأمراض غير المرئية والأعراض المرتبطة بها والتي يمكن أن تؤثر على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم".





وتوقع أليسون صندست، الرئيس التنفيذي لشركة Holocare ومقرها أوسلو،

في الوقت نفسه، استجابة لأوقات الانتظار المرتفعة للعمليات في جميع أنحاء أوروبا، سيجلب العام المقبل الواقع الافتراضي والمختلط إلى الواجهة.





يقول صندست:“سيشهد عام 2024 ارتداء الجراحين لسماعات الواقع الافتراضي التي تمكنهم من تصور أعضاء المريض من خلال الصور المجسمة التفاعلية، للتخطيط لعمليات أكثر ذكاءً وأمانًا”.





وتوضح أن قدرة التكنولوجيا على تقديم رؤية مكانية مشتركة لتشريح المريض، ستفيد التخطيط الجراحي وكذلك التواصل الشخصي والافتراضي بين الفرق، والذي يمكن أن يتيح أيضًا التعاون خارج الحدود الجغرافية.





وخارج غرفة العمليات، يمكن أن يكون الواقع الافتراضي والواقع المختلط "حافزًا للقوى العاملة القادمة" من خلال السماح لمتخصصي الرعاية الصحية بالممارسة في بيئات افتراضية خالية من المخاطر، وتسريع عملية التعلم، وحتى تقليل مخاطر الإرهاق.





ووفقا لصندست، في العام المقبل"ستشكل هذه التطورات ما سيصبح المعيار الجديد للممارسة الجراحية".



