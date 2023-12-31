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2024 .. جوجل يغير شعاره للاحتفال برأس السنة الميلادية

12/31/2023 4:20:16 AM
(MENAFN- Youm7) غير موقع جوجل شعاره على محرك البحث للاحتفال برأس السنة الميلادية 2024، اليوم الأحد 31 ديسمير 2023، وذلك مع انتهاء العام الحالى وبداية العام الجديد 2024، وحمل الشكل الجديد بالونات وشرائط ملونة وكرة أرضية تضحك، وذلك احتفالًا بالعالم الجديد 2024.



جوجل





2024


وبمجرد الضغط على الصورة ينقلك محرك البحث إلى صفحة بحث جديدة تضم بحث "ليلة رأس السنة"، والتى تضم بجوارها أيقونة تظهر شرائط الإحتفال عند الضغط عليها.





جدير بالذكر أن ليلة رأس السنة الميلادية هي ليلة 31 ديسمبر من نهاية العام، وهي آخر يوم في السنة الميلادية في التقويم الميلادي، واليوم الذي يليه هو يوم رأس السنة، وفي الكثير من دول العالم فان حدث ليلة رأس السنة يتم احياؤه بالتقاء الناس في احتفالات ذات أشكال مختلفة سواء بالرقص أو مشاهدة الألعاب النارية وهي حدث مشترك في أغلب بلدان العالم بهذه المناسبة.
















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