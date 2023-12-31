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مواجهات مرتقبة في ذهاب المرحلة الثانية من سلة الناشئين

12/31/2023 4:18:53 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – أصدرت اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة، جدول مباريات المرحلة الثانية من ذهاب بطولة دوري الناشئين تحت 16 سنة بكرة السلة للموسم 2023، والذي ينطلق يوم 12 من كانون الثاني (يناير) المقبل، بإقامة ست مباريات.
وتشهد صالة الأمير حمزة في "المدينة الرياضية"، مواجهات نجوم اتحاد عمان وكفريوبا عند الساعة 3 من مساء يوم الجمعة 12 من كانون الثاني (يناير) المقبل، تليها مباراة اتحاد عمان والإنجليزية عند الساعة 4:30 مساء، ثم نجوم الأرثوذكسي والأرثوذكسي عند الساعة 6 مساء، ويحل الرياضي ضيفا ثقيلا على كفر راكب عند الساعة 3 مساء في صالة الحسن التدريبية، فيما ستكون صالة الحسن للشباب مسرحا لمواجهتي غزة هاشم وبيت ايدس عند الساعة 3 مساء، والجليل مع شباب بشرى عند الساعة 4:30 مساء.
وطبقا لتعليمات البطولة، تأهلت الفرق صاحبة المراكز الثلاثة الأولى عن كل مجموعة إلى الدور الثاني، وهي: الأرثوذكسي واتحاد عمان والرياضي (المجموعة الأولى)، الإنجليزية ونجوم الأرثوذكسي ونجوم اتحاد عمان (المجموعة الثانية)، شباب بشرى وغزة هاشم وكفر راكب (المجموعة الثالثة)، بيت ايدس والجليل وكفريوبا (المجموعة الرابعة)، فيما غادرت فرق، دير أبي سعيد والأشرفية والجبيهة والمقاولين والأهلي ونجوم الجبيهة ونجوم الإنجليزية ونجوم الأردن، البطولة المحلية من دورها الأول.
وقسمت الفرق الـ 12 المتأهلة إلى مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى فرق، الأرثوذكسي وشباب بشرى ونجوم الأرثوذكسي والجليل ونجوم اتحاد عمان وكفريوبا، فيما ضمت المجموعة الثانية فرق، الإنجليزية وبيت ايدس واتحاد عمان وغزة هاشم والرياضي وكفر راكب، حيث ستلعب كل مجموعة فيما بينها بنظام الدوري الكامل من مرحلتين، ويتأهل منه أول وثاني المجموعتين إلى المرحلة الثالثة.
وتلعب الفرق الأربعة بالمرحلة الثالثة (الدور نصف النهائي)، فيما بينها بنظام الدوري الكامل من مرحلتين، من أجل ترتيب مراكز الفرق بشكل نهائي وتحديد طرفي النهائي والمركز الثالث، بحيث يلعب أول وثاني الترتيب سلسلة طويلة من 5 مباريات مفترضة في المرحلة النهائية، يحسمها ويفوز باللقب من يسبق منافسه في تحقيق ثلاثة انتصارات، فيما يتنافس الفريقان صاحبا الترتيب الثالث والرابع في سلسلة من ثلاث مباريات مفترضة يحسمها ويظفر بالميدالية البرونزية من يسبق منافسه بتحقيق انتصارين.

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