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عموته يعلن تشكيلة المنتخب لكأس اسيا

12/31/2023 4:18:53 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة المدرب الحسين عموتا، قائمة النشامى النهائية لبطولة كأس آسيا 2023 والتي تنطلق منتصف الشهر المقبل في الدوحة.

وضمت القائمة 26 لاعبا: يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، أحمد جعيدي، عبدالله نصيب، يزن العرب، أنس بني ياسين، براء مرعي، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، فراس شلباية، فادي عوض، رجائي عايد، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، محمود مرضي، مهند أبو طه، محمد أبو زريق "شرارة"، أنس العوضات، موسى التعمري، علي علوان، يوسف أبو جلبوش، صالح راتب، حمزة الدردور، ويزن النعيمات.
في المقابل، يستأنف المنتخب الوطني تدريباته في العاصمة عمان عند الخامسة مساء اليوم، على ستاد عمان الدولي، على أن يكون الجزء الأول منه متاحا أمام حضور وتغطية وسائل الإعلام.
وينتظر أن يغادر وفد المنتخب إلى الدوحة، الثلاثاء المقبل، تأهبا للقاء نظيره القطري في 5 كانون الثاني، ثم مواجهة اليابان في 9 من الشهر ذاته، قبل الدخول في معسكر النهائيات القارية.

وتنطلق نهائيات كأس آسيا في 12 كانون الثاني (يناير) المقبل ، حيث يشارك منتخب النشامى، ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا.
ويأتي برنامج تحضيرات النشامى، في إطار خطة الاتحاد لتوفير أعلى درجات التحضير والدعم للمنتخب الوطني، للمضي قدماً في النهائيات الآسيوية، وتحقيق التطلعات، من خلال ترتيب لقاءات ودية مع منتخبات قوية تعزز مقدار الجاهزية لخوض المحطة القارية.
واستبعد عموتة من التشكيلة الرباعي سليم عبيد، رزق بني هاني، عبدالله الزعبي، ومحمود شوكت.

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