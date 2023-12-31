لماذا لا يثبت عطرك؟ 7 نصائح لدوام رائحته



ومع أن وصول الشخص إلى العطر المثالي قد يكون صعبا في حد ذاته، فإن الاحتفاظ بعبير العطر الأخاذ طوال اليوم ربما لا يقل صعوبة، إذ يشكو كثيرون من أن عطورهم التي اختاروها بعناية لتكون جذابة ومميزة، قد لا تدوم على ملابسهم وبشرتهم، وسرعان ما تتبدد وكأنها لم تكن.



وهو ما فسرته خبيرة التجميل، صوفي بلاكليدج، بوجود أخطاء شائعة عند استخدام العطور، قد تمنع ثباتها لوقت أطول، موضحة أن هناك خطوات أساسية لإبقاء العطر ثابتا، وجعل الرائحة تدوم من الصباح وحتى المساء، من خلال تلافي الأخطاء التي تمنع تحقيق أقصى استفادة من كل قطرة عطر.



أفضل طريقة لجعل عطرك يدوم طويلا هي وضعه على نقاط النبض التي تشمل المعصمين والرقبة وخلف الأذنين (بيكسلز)



أكثر الأخطاء الشائعة عند وضع العطر

1- وضع العطر على بشرة جافة

البشرة الجافة لا تلائم العطور، والتي تدوم لفترة أطول عند وضعها على البشرة الدهنية والرطبة، مما يؤكد أهمية ترطيب البشرة يوميا باستخدام مرطب غير معطر، للحفاظ على رطوبتها دون تشويش على حاسة الشم.



تؤكد صوفي أيضا على أهمية تحضير البشرة لعطر يدوم لفترة أطول، عن طريق الاستحمام للتخلص من آثار العرق أو الزيوت، وتثبيت الرائحة أكثر، وتجنب وضع أي عطر أو لوشن الحلاقة قبل الاستحمام، كي لا يتسبب البخار والحرارة في زواله.



وإذا لم يتسع الوقت لأخذ حمام ووضع مرطب، تقترح صوفي "وضع طبقة رقيقة من الفازلين على نقاط النبض قبل الرش، حيث يساعد قوام الفازلين اللزج على التصاق الرائحة بالبشرة أكثر".



2- رش كثير من العطر

لا تبقى العطور بنفس وتيرة الرائحة على مدار اليوم، لأنها تتكون من 3 طبقات، العليا لإطلاق الرائحة الفورية، والوسطى للرائحة التي تليها، أما الطبقة الأساسية أو طبقة القاعدة، فهي التي تدوم لفترة أطول، وبالتالي فإن رش مزيد من العطور يجعل العطر أسوأ.



وللحصول على رائحة فريدة من نوعها، تقترح صوفي وضع طبقات من العطور، تبدأ بأقوى رائحة كقاعدة، ثم طبقة من الروائح الأخف في الأعلى، واختيار روائح تكميلية، مثل الأزهار، لتعظيم الفوحان.



3- فرك الرسغين بعد وضع العطر

تقول صوفي إن أفضل طريقة لجعل عطرك يدوم طويلا هي وضعه على نقاط النبض التي تشمل المعصمين والرقبة وخلف الأذنين وحتى المرفقين. حيث تكون البشرة أكثر دفئا بشكل طبيعي في هذه البقع، مما يجعل الحرارة تتفاعل مع العطر، فينتشر بشكل طبيعي، ويساعد على بقاء الرائحة لفترة أطول.



وفي حين أن كثيرا من الناس تعودوا على فرك الرسغين بعد وضع العطر، لكن صوفي تقول إن هذا هو "أحد أسوأ الأخطاء التي يمكن أن تفسد جودة العطر"، وتنصح بدلا من ذلك "برش العطر على نقاط النبض وتركه ليستقر على البشرة".



كما يوضح الخبراء أن فرك الرسغين بعد وضع العطر قد يؤدي إلى تغيير مسار الرائحة، وإفقاد العطر الإحساس المنعش، بسبب تعطيل فوحان الطبقة العليا والوسطى للعطر، والاكتفاء بالطبقة الأساسية. بالإضافة إلى ما يُسببه الاحتكاك الناتج عن الفرك من تسخين الجلد وإنتاج إنزيمات تبدد نضارة العطر.



4- رش العطر على الملابس

وهو أيضا من أكبر أخطاء استخدام العطور شيوعا، فالعطر يعمل عن طريق التفاعل مع حرارة الجسم، لينتشر بنفس طريقة انتشار الروائح من أعواد البخور عند إشعالها، أما وضع العطر على الملابس فهو لا يُهدر قيمته فحسب، بل يضر الملابس أيضا بسبب المواد الكيميائية المختلفة المستخدمة في تركيبه.



وخصوصا عند رشه على الملابس المزخرفة، حيث يتسبب في فقدان لمعان ولون المنطقة التي يتم رش العطر عليها بشكل متكرر.



5- تخزين العطور بشكل خاطئ

يمكن لطريقة تخزين العطر أن تؤثر في رائحته ومدة بقائه على البشرة، لذا توصي صوفي "بوضع العطور بعيدا عن النوافذ ومصادر الحرارة" والتأكد من إغلاق أغطية الزجاجات، وتجنب وضعها في غرف ساخنة ومشرقة، لأن ضوء الشمس المباشر يمكن أن يؤثر على جودة الرائحة ومعدل ثباتها، "حتى لو كان العطر ضمن فترة الصلاحية".



من جهتها، توصي الخبيرة في العطور الفرنسية سيرانو ماكلين بالاحتفاظ بالعطور بعيدا عن الحمام، حيث تؤدي الرطوبة الناتجة عن الاستحمام إلى أكسدة المكونات الأكثر حساسية مثل الحمضيات والأزهار، مما يؤثر في الرائحة واللون، ولا تحبذ تخزين العطور في الثلاجة لفترة طويلة، وترى أن "المكان المثالي لتخزينها هو خزانة جافة ومظلمة".



وتوصي بتخزين العطور في مكان بارد ومظلم في درجة حرارة الغرفة من 16-22 مئوية، ويفضل أن تكون في عبوات زجاجية داكنة أو معتمة، لتساعد في حماية العطر من أشعة الشمس، أما تخزين العطور في خزانة الحمام أو في أي مكان تتقلب فيه درجات الحرارة فهو خطأ كبير.



6- اعتبار الزجاجة الكبيرة فكرة جيدة

وهذا خطأ، لأنه كلما زاد الأكسجين الموجود في الزجاجة (بعد استخدام 70% من العطر)، زادت تحلل جزيئات العطر وتغير رائحته، وبالتالي من الأفضل شراء زجاجة أصغر للحفاظ على العطر؛ أما إذا كان عطرك المفضل متوفرا فقط في زجاجة كبيرة، فقم بصب الكمية في قوارير صغيرة وتخزين الزجاجات نصف الفارغة في الثلاجة.



7- إهمال تاريخ انتهاء الصلاحية

يمتد عمر العطر عادة لمدة تتراوح بين 2-10 سنوات، ولكن العطور مثل أي شيء آخر، لها تاريخ لانتهاء الصلاحية، يمكن أن تتبخر رائحة العطر بعده، مع مرور الوقت. لذا، يجب التحقق من تاريخ انتهاء صلاحية العطر الذي يطول مكوثه في أحد الأدراج لفترة من الوقت، لتجنب الرائحة الضعيفة. -وكالات

اقرأ أيضاً:

لتجنب الخداع.. هكذا تفرق بين العطر الأصلي والتقليد