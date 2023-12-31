القوات المسلحة: الأردن يواجه حملة مسعورة من تجار المخدرات ومهربي الأسلحة

MENAFN - Alghad Newspaper) قال مدير الإعلام العسكري في القوات المسلحة الأردنية العميد الركن مصطفى الحياري، الأحد، إن الأردن يواجه حملة مسعورة من قبل تجار المخدرات ومهربي الأسلحة.وأضاف الحياري لـ"المملكة" أن القوات المسلحة تؤدي مهمتها باقتدار على كافة الواجهات سواء على الواجهة الشمالية للأردن أو حتى في جميع الواجهات وفي الداخل الأردني، مشيرا إلى أن هذا العام شهد زيادة ملحوظة بالإصرار على تهريب المخدرات باستخدام الأسلحة.ولفت إلى أن الأمر الأخطر أيضا هو محاولة تهريب أسلحة نوعية لتمكين تجار المخدرات من امتلاك قوة عسكرية لمواجهة القوات الأمنية."نحن نواجه حملة مسعورة من قبل تجار المخدرات والجماعات المسلحة التي أصبحت عبارة عن عصابات تدير تهريب المخدرات وتحاول أن تجعل من الأردن دولة مخدرات (...) لم ولن يتحقق ذلك بتوفيق رب العالمين وبهمة النشامى"، وفق الحياري.

وفي حديثه عن العام الحالي قال إنه شهد زيادة ملحوظة بمحاولات التهريب باستخدام قوة السلاح.



وتابع: "تهريب الأسلحة هو قديم لكن كانت أسلحة خفيفة، وهذه الأسلحة كانت موجهة فقط لاستخدام المهربين أنفسهم الآن ما شهدناه نعم أسلحة نوعية بالتصنيف العسكري هي أسلحة متوسطة تم ضبط 4 قاذفات آر بي جي و 4 قاذفات عيار 107، وأيضا كان لدينا 8 أسلحة اوتوماتيكية وبالإضافة إلى 10 ألغام كمية من مادة تي أم تي، هذه جميعها كانت موجهة لعصابات وتجار الداخل تجار المخدرات".



وأضاف: "نتحدث منذ بدء الموسم الذي بدأ من شهر كانون الأول وحتى الآن وسيستمر لغاية شهر آذار السنة القادمة، هذا موسم معروف بالنسبة لعمليات تهريب المخدرات وتزداد فيه المحاولات، السبب هو استثمار للظروف الجوية المناطق الشمالية فهي مناطق ذات جغرافية صعبة ففي جزئها الغربي لدينا مناطق جبلية وعرة وفي الجزء الأوسط عبارة عن صخور بركانية تنتشر على وجه الصحراء والمنطقة الشرقية هي منطقة صحراوية تكثر فيها الطيات التي يمكن أن يستخدمها المهربين للتسلل".

