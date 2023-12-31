Sunday, 31 December 2023 12:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العراق يبحث استضافة الدورة 56 لاتحاد الجامعات العربية في آذار المقبل

12/31/2023 4:18:30 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي الدكتور نعيم العبودي اجتماع اللجنة الوزارية العليا الخاصة باستضافة أعمال الدورة السادسة والخمسين لاتحاد الجامعات العربية التي ستحتضنها العاصمة بغداد في آذار المقبل 2024.
ووفقا لبيان صحفي صدر عن اتحاد الجامعات العربية اليوم وجه وزير العراقي خلال الاجتماع بتشكيل لجان علمية وفنية ولوجستية وتنظيم واستكمال خارطة الإجراءات المسؤولة عن استضافة هذا الحدث المهم التي ستشارك فيه الجامعات والمؤسسات العلمية المنضوية في اتحاد الجامعات العربية.
وأوضح خلال الاجتماع الذي ضم عددا من الوكلاء ورؤساء الجامعات والمديرين العامين أن أعمال هذه النسخة تتزامن مع ذكرى تأسيس الاتحاد مؤكدا أهمية إرساء المناخات المناسبة للتعاون بين الجامعات في مجالات المعرفة العلمية بوصفها الأداة الفاعلة في التطوير والتنمية.
واشار الى أن العراق ومؤسساته يحمل تاريخا ومؤشرا علميا عريقا جديرا باستضافة واحتضان أعمال اتحاد الجامعات العربية.
وقال امين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة ان الجامعات العراقية حققت تقدماً في تطبيق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي، مما اسهم في تحسين جودة التعليم ومصداقيتها في المجتمع الاقليمي والدولي.
واضاف الدكتور سلامة أن الجامعات العراقية تمتلك العديد من البرامج التبادلية والشراكات الدولية التي تساهم في تعزيز جودة التعليم العالي وتوسيع المنظور الثقافي والعلمي للطلاب.

MENAFN31122023000072011014ID1107671777

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث