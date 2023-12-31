بنك القاهرة عمان يجري تجربة اخلاء وهمية لمباني ادارته العامة



وشملت التجربة التي أجريت صباح يوم الخميس الموافق 21/ 12/ 2023 كافة موظفي مبنى الإدارة العامة و المؤلف من 15 طابقا و موظفي مبنى وادي صقرة ومبنى الكراجات .



وهدفت العملية إلى التأكد من مدى الالتزام بالتعليمات الخاصة خلال عمليات الاخلاء خاصة، واتباع شروط السلامة العامة التي تحول دون حدوث أي عواقب أثناء التجربة.



وتاتي تلك التجربة من أجل تدريب الموظفين على كيفية التعامل مع عملية الاخلاء عند وقوع الحوادث لا قدر الله ورفع كفاءة وجاهزية الموظفين ، حيث تمت عملية الاخلاء وتدريب الموظفين حسب الاجراءات المتبعة وبالوقت المحدد والمناسب .



ودأب بنك القاهرة عمان على اجراء تجارب اخلاء بشكل دوري ، وذلك حرصا على تدريب جميع موظفيه على اتباع التعليمات بدقة عند التعامل مع اي حادث مستقبلا لا قدر الله.

