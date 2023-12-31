بنك القاهرة عمان يجري تجربة اخلاء وهمية لمباني ادارته العامة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) اجرى بنك القاهرة عمان تمرين اخلاء
وهمي وبتواجد فرق الطوارئ المعنية وذلك استنادا لتعليمات البنك المركزي بإجراء
تمارين إخلاء وهمي سنوية ، فقد تمت تجربة الاخلاء المعلنة لكافة مباني الادارة
العامة لبنك القاهرة عمان الواقعة في وادي صقرة.
وشملت التجربة التي أجريت صباح يوم الخميس
الموافق 21/ 12/ 2023 كافة موظفي مبنى الإدارة العامة و المؤلف من 15 طابقا و موظفي
مبنى وادي صقرة ومبنى الكراجات .
وهدفت العملية إلى التأكد من مدى الالتزام
بالتعليمات الخاصة خلال عمليات الاخلاء خاصة، واتباع شروط السلامة العامة التي
تحول دون حدوث أي عواقب أثناء التجربة.
وتاتي تلك التجربة من أجل تدريب الموظفين على
كيفية التعامل مع عملية الاخلاء عند وقوع الحوادث لا قدر الله ورفع كفاءة وجاهزية
الموظفين ، حيث تمت عملية الاخلاء وتدريب الموظفين حسب الاجراءات المتبعة وبالوقت
المحدد والمناسب .
ودأب بنك القاهرة عمان على اجراء تجارب
اخلاء بشكل دوري ، وذلك حرصا على تدريب جميع موظفيه على اتباع التعليمات بدقة عند
التعامل مع اي حادث مستقبلا لا قدر الله.
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