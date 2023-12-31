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كتب اسمها على صاروخ متجه لغزة.. ملاكم إسرائيلي يتوعد بيلا حديد وأسرتها بالقتل

12/31/2023 4:17:57 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشكل من أشكال الاستفزاز لهم، وتوعداً بالقضاء عليهم، نشر الملاكم الإسرائيلي حاييم غوزالي، الجمعة، صورةً على حسابه بمنصة "إكس"، تتضمن صواريخ إسرائيلية متجهة إلى غزة، كُتبت عليها أسماء عارضتَي الأزياء العالميتين بيلا حديد وجيجي حديد ووالديهما، وهو تحريض واضح للرغبة في قتلهما؛ كونهما تعتبران من داعمي القضية الفلسطينية.





"صاروخ غزة يطير إلى أقبح أسرة في العالم"
وكتب حاييم غوزالي على منصة "إكس": "اليوم أُهدي الصاروخ الذي يطير نحو غزة إلى أقبح أسرة في عالم الأزياء: محمد، بيلا حديد، جيجي حديد".


وفي الواقع ليست هذه أول مرة يقدم فيها حاييم غوزالي، وهو مقاتل سابق في رياضة "فنون القنال المختلطة-MMA"، على فعل يتوعد من خلاله المدنيين الفلسطينيين.





الملاكم الاسرائيلي حاييم غوزالي


حيث سبق أن نشر "غوزالي" صورةً لصاروخ الجيش الصهيوني، وعليها أسماء بعض نجوم الـ"UFC" المسلمين، أبرزهم حبيب وحمزة شيماييف، والفلسطيني بلال محمد والنجم حبيب نورمحمدوف، وهؤلاء المقاتلون الأربعة جميعهم مسلمون، وقد أعربوا عن دعمهم لفلسطين.


وإلى جانب أسماء المقاتلين كتب أيضاً عبارة: "هذه لكم من حاييم غوزالي"، ونشر ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يقوم بحذف الصورة.


كما كتب غوزالي بهذا المنشور: "هذا مني إلى (رمز الفئران التعبيري)"، ما أدى إلى حظره من X لمدة أسبوع.


عائلة "حديد" محطّ أنظار الاحتلال منذ بداية العدوان
يذكر أن بيلا حديد في أول تعليقٍ لها منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023، نشرت رسالة تعتذر فيها عن صمتها تجاه ما يحدث قائلة: "لم أجد بعدُ الكلمات المثالية لما حدث في الأسبوعين الماضيين المروّعين، الأسبوعان اللذان حوَّلا انتباه العالم مرة أخرى نحو الوضع الذي أودى بحياة أبرياء، وأثَّر على عائلات لعقودٍ من الزمن، لديَّ الكثير لأقوله، لكني سأختصره اليوم".


كما كشفت حديد عن اختراق هاتفها الشخصي وتلقيها رسائل تهديدٍ بالقتل، وصرَّحت بأن عائلتها "تشعر بالخطر".


غير أنها قرَّرت بعد ذلك ألَّا تلتزم الصمت ثانيةً، مؤكدةً أن "الخوف ليس خياراً، إن شعب فلسطين وأطفاله، لا سيما في غزة، لا يستطيعون تحمّل صمتنا، نحن لسنا شجعاناً، لكن هم كذلك". -وكالات

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