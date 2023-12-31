مليارا دولار حصيلة سرقات القراصنة من العملات المشفرة خلال 2023

MENAFN - Alghad Newspaper)وبحسب بيانات شركة دي.إي إف1 لأمن المعلومات التي تدير قاعدة البيانات آر.إي.كي.تي فإن القراصنة استولوا خلال العام الحالي على نحو ملياري دولار عبر عشرات الهجمات الإلكترونية.



ورتبت قاعدة البيانات عمليات القرصنة على العملات المشفرة وفقاً لحجمها بدءاً من عملية اختراق شبكة رونين عام 2022 حيث استولى القراصنة على أكثر من 600 مليون دولار من العملات المشفرة والتي كانت أكبر عملية قرصنة في تاريخ هذا القطاع إلى اختراق شبكة ميكسكين نتورك خلال العام الحالي والتي استولى فيها القراصنة على نحو 200 مليون دولار.



وكتبت شركة دي.إي إف1 في تقريرها "أن هذا الملبغ الكبير (حصيلة عمليات القرصنة خلال العام الحالي) ورغم أنه موزع على عدد كبير من الحوادث، فإنه يؤكد استمرار نقاط الضعف والتحديات في نظام العملات الرقمية المشفرة... عام 2023 يمثل دليلا على استمرار نقاط الضغف وضرورة معالجتها".



وفي وقت سابق من الشهر الحالي أصدرت شركة تي.آر.إم لمتابعة تعاملات البيانات التسلسلية (بلوك تشين) المستخدمة في العملات الرقمية تقديرات لعمليات القرصنة على العملات الرقمية خلال العام الحالي بنحو 1.7 مليار دولار.



ومن بين أسوأ عمليات القرصنة على العملات الرقمية خلال العام الحالي، العملية التي استهدفت شركة إيولر فاينانس، حيث سرق اللصوص نحو 200 مليون دولار، والعملية التي تمت ضد شركة مالتي تشين وتم فيها سرقة 126 مليون دولار وعملية بونك داو وتم فيها سرقة 120 مليون دولار ثم عملية بولونيكس 114 مليون دولار وعملية أوتوميك والت 100 مليون دولار.



يذكر أن شركات البيانات قدرت حصيلة عمليات القرصنة على العملات الرقمية في العام الماضي بنحو 3.8 مليارات دولار، منها 1.7 مليار دولار يقال إن مجموعة القرصنة المعروفة باسم لازاروس جروب المحسوبة على حكومة كوريا الشمالية كانت وراء سرقتها.



وفي عام 2021 قدرت حصيلة القرصنة على العملات الرقمية بنحو 3.3 مليارات دولارز- د ب أ

