الأطباء يشتبهون بـ“الليشمانيا”.. إصابة جنود الاحتلال في غزة بـ”آفات جلدية”



صحيفة Maariv الإسرائيلية قالت في تقرير لها، الأحد 31 ديسمبر/كانون الأول 2023، إن هناك إصابات لعشرات من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بآفات جلدية متقرِّحة أو إفرازية، وجاء ذلك بعد أن توجَّه الجنود إلى أطباء الوحدات العسكرية وأطباء الأمراض الجلدية.



حيث شخَّص الأطباء هذه الحالات على أنها اشتباه في الإصابة بالطفح الجلدي الناجم عن داء الليشمانيا. واستند التشخيص التقريبي إلى أن الآفة الجلدية التي أصيب بها الجنود التهابية، ومؤلمة، ولا تشفى الإصابة بها لعدة أسابيع، وإذا لم تُعالج فإنها غالباً ما تترك ندبات على الجلد.



بينما أُرسل بعض جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي لإجراء فحوصات مخبرية، ولم يتلقوا النتائج بعد، إلا أن بعضهم أُوقف نشاطه بالخدمة، وأُحيل إلى عيادات متخصصة في الأمراض الجلدية.



لا تُجرى الاختبارات في الوحدات التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وإنما في المراكز الطبية بإسرائيل، وفي أقسام الأمراض الجلدية في مستشفيات "تل هشومير" و"هداسا" و"سوروكا" و"شنايدر"، وعادة ما تصدر نتائج التحليل بعد نحو أسبوع.



إذ قال البروفيسور إيلي شوارتز، خبير طب الباطنة وطب السفر والأوبئة ورئيس الجمعية الإسرائيلية لأمراض المناطق المدارية، إن "داء الليشمانيا صار مرضاً منتشراً في إسرائيل منذ عدة سنوات".



أضاف شوارتز: "سبق لنا في الحرب على قطاع غزة في صيف 2014 أن عالجنا إصابات لجنودٍ كثيرين بداء الليشمانيا، وقد عاد انتشار الداء بُعيد بداية الحرب الحالية".



كما أوضح أن الإصابات بمرض الليشمانيا الطفيلي لم تحدث في غزة، بل فيما يُعرف بمنطقة غلاف غزة؛ إذ إن "المنطقة موبوءة منذ سنوات بالقوارض التي تحمل الطفيل في أجسادها، وذبابة الرمل منتشرة هناك. وقد انتقلت العدوى إلى معظم المصابين في بداية الحرب، حين كانت الظروف الجوية لا تزال صيفية، في أكتوبر/تشرين الأول، وكانت ذبابة الرمل منتشرة بكثافة".



ينتقل طفيل الليشمانيا إلى الإنسان عن طريق لدغات ذبابة الرمل. وفي بعض الحالات يتطلب العلاج سحب الجندي من الخدمة، لأن حالات الإصابة الشديدة تقتضي العلاج في المستشفيات. وغالباً لا يمثل غياب العلاج خطراً على حياة المريض، إلا أن الإصابة ربما تترك ندبات على الجلد مدى الحياة.



كما قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي رداً على ذلك: "اتخذت جميع وحدات الجيش الإسرائيلي مختلف الإجراءات اللازمة لمنع انتشار عدوى الليشمانيا بين الجنود. ووزعت الوحدات منشورات توضيحية عن الموضوع ومستحضرات مضادة للبعوض على الجنود في الوحدات الميدانية".



أضاف: "يفحص الطبيب العسكري المتخصص في الأمراض الجلدية الجنود المشتبه في إصابتهم، ويتلقون العلاج المناسب، ويُحالون إلى عيادات متخصصة في علاج الليشمانيا إذا اقتضت الحاجة ذلك".



حسب الصحيفة الإسرائيلية فإن التقديرات الصحية تشير إلى أن حيوان الوبر الصخري- والكلاب- هي الخازن الأكبر لطُفيل الليشمانيا، وهذا الحيوان يعيش بين الجحور والكهوف والمناطق الصخرية التي تنتشر من جراء التجريف والبناء العمراني. -عربي بوست

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