تقويم العمود الفقريchiropracticمسموح في السعودية بشروط

MENAFN - Al Watan) كشف المركز الوطني للطب البديل والتكميلي أن ممارسة تقويم العمود الفقري (Chiropractic) تتطلب حصول الممارس على درجة علمية في التخصص لا تقل عن شهادة البكالوريوس من جامعة معتمدة وتأهيل مهني من جهة متخصصة قبل تسجيله وتصنيفه وترخيصه من قبل المركز الوطني لممارسة التخصص.

وأكد المركز أن هذه الشروط تأتي حرصاً على حصول المستفيد لأقصى درجات السلامة و المأمونية والفاعلية المبنية على الدليل العلمي والبرهان.

وأهاب المركز الوطني من جميع المراجعين لعيادات تقويم العمود الفقري (Chiropractic) التحقق من تصنيف الممارس وترخيصه والمنشأة التي يعمل بها من المركز الوطني للطب البديل والتكميلي.

فيما تم نشر هذا البيان يوم أمس على حساب المركز الوطني للطب البديل والتكميلي عبر منصة X ، بعد أن ضجت وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي بمقاطع مصورة لأشخاص يدعون أنهم مختصين في تقويم العمود الفقري (الكايروبراكتيك) وهم يقومون بتعديل العمود عبر مسك الرأس وتحريكه أو طقّ الرقبة بطريقة معينة ، مما تسبب لبعض الأشخاص بحالات طبية خطيرة.

مما دفع العديد من الأشخاص عبر وسائل التواصل للتساؤل حول هذه الممارسة وهل هي معتمدة من المراكز والجهات الصحية.