Sunday, 31 December 2023 12:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تقويم العمود الفقريchiropracticمسموح في السعودية بشروط

12/31/2023 4:10:38 AM
(MENAFN- Al Watan) كشف المركز الوطني للطب البديل والتكميلي أن ممارسة تقويم العمود الفقري (Chiropractic) تتطلب حصول الممارس على درجة علمية في التخصص لا تقل عن شهادة البكالوريوس من جامعة معتمدة وتأهيل مهني من جهة متخصصة قبل تسجيله وتصنيفه وترخيصه من قبل المركز الوطني لممارسة التخصص.

وأكد المركز أن هذه الشروط تأتي حرصاً على حصول المستفيد لأقصى درجات السلامة و المأمونية والفاعلية المبنية على الدليل العلمي والبرهان.

وأهاب المركز الوطني من جميع المراجعين لعيادات تقويم العمود الفقري (Chiropractic) التحقق من تصنيف الممارس وترخيصه والمنشأة التي يعمل بها من المركز الوطني للطب البديل والتكميلي.

فيما تم نشر هذا البيان يوم أمس على حساب المركز الوطني للطب البديل والتكميلي عبر منصة X ، بعد أن ضجت وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي بمقاطع مصورة لأشخاص يدعون أنهم مختصين في تقويم العمود الفقري (الكايروبراكتيك) وهم يقومون بتعديل العمود عبر مسك الرأس وتحريكه أو طقّ الرقبة بطريقة معينة ، مما تسبب لبعض الأشخاص بحالات طبية خطيرة.

مما دفع العديد من الأشخاص عبر وسائل التواصل للتساؤل حول هذه الممارسة وهل هي معتمدة من المراكز والجهات الصحية.

MENAFN31122023000089011017ID1107671759

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث