تقويم العمود الفقريchiropracticمسموح في السعودية بشروط

(MENAFN
- Al Watan) كشف المركز الوطني للطب البديل والتكميلي أن ممارسة تقويم العمود الفقري (Chiropractic) تتطلب حصول الممارس على درجة علمية في التخصص لا تقل عن شهادة البكالوريوس من جامعة معتمدة وتأهيل مهني من جهة متخصصة قبل تسجيله وتصنيفه وترخيصه من قبل المركز الوطني لممارسة التخصص.
وأكد المركز أن هذه الشروط تأتي حرصاً على حصول المستفيد لأقصى درجات السلامة و المأمونية والفاعلية المبنية على الدليل العلمي والبرهان.
وأهاب المركز الوطني من جميع المراجعين لعيادات تقويم العمود الفقري (Chiropractic) التحقق من تصنيف الممارس وترخيصه والمنشأة التي يعمل بها من المركز الوطني للطب البديل والتكميلي.
فيما تم نشر هذا البيان يوم أمس على حساب المركز الوطني للطب البديل والتكميلي عبر منصة X ، بعد أن ضجت وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي بمقاطع مصورة لأشخاص يدعون أنهم مختصين في تقويم العمود الفقري (الكايروبراكتيك) وهم يقومون بتعديل العمود عبر مسك الرأس وتحريكه أو طقّ الرقبة بطريقة معينة ، مما تسبب لبعض الأشخاص بحالات طبية خطيرة.
مما دفع العديد من الأشخاص عبر وسائل التواصل للتساؤل حول هذه الممارسة وهل هي معتمدة من المراكز والجهات الصحية.
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