Sunday, 31 December 2023 12:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


20 ساعة معتمدة و48 ورقة وبحث مؤتمر اضطرابات الغدة والامراض النادرة للأطفال

12/31/2023 4:10:38 AM
(MENAFN- Al Watan) اعتمدت اللجنة العلمية للمؤتمر العلمي الثاني للمستجدات في اضطرابات الغدد الصماء والأمراض النادرة للأطفال الذي سينعقد في فندق انتر كونتيننتال بجدة لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من الخميس إلى السبت 18 – 20 يناير 2024م أكثر من 48 ورقة عمل وبحث علمي مقدمة من نخبة من الأطباء والأساتذة المتحدثين في المؤتمر والذين سيناقشون أهم وأحدث المستجدات الطبية العالمية والعربية والمحلية في مجال اضطرابات الغدد الصماء والأمراض النادرة في الأطفال،
وأكد رئيس المؤتمر واللجنة العلمية – استشاري غدد الأطفال الدكتور عبدالعزيز التويم بأن اللجان العلمية والمنظمة للمؤتمر حرصت كل الحرص على المفاضلة بين أوراق العمل والأبحاث المقدمة لها بعناية فائقة واختيار الأحدث والأدق منها من بين المائة ورقة علمية التي وصلت إليها وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر من الفائدة من المحاضرات والمناقشات العلمية التي سيقدمها العلماء والباحثين خلال أيام المؤتمر والذين تم استقطابهم من مختلف الجامعات والمراكز الطبية والبحثية الدولية والعربية والمحلية، والتي ستحتوي على معلومات جديدة وحديثة يتم تقديم بعضها لأول مرة في هذا المؤتمر للجمهور المستهدف بالحضور في المؤتمر من أطباء الأطفال، أطباء الأسرة والرعاية الصحية الأولية والأطباء المتخصصين في الغدد الصماء وسكري الأطفال والأمراض التخصصية والنادرة لدى الأطفال بالإضافة إلى الممارسين الصحيين من المملكة ودول الخليج العربي،
وأشار الدكتور التويم إلى أن البرنامج العلمي للمؤتمر يتضمن إقامة 4 ندوات تخصصية دقيقة في الأمراض النادرة للأطفال على مدى اليومين الأول والثاني للمؤتمر يقدمها 4 من أمهر الأطباء المتخصصين من المملكة المتحدة "بريطانيا" ودولة الأمارات العربية المتحدة ومن داخل المملكة حيث سيكون لهذه الندوات أثر علمي كبير على الحضور والمشاركين في المؤتمر، كما يتضمن البرنامج لعدة ورش عمل تخصصية لتدريب وتعليم المثقفين والعاملين في مجال التثقيف لمرضى داء السكري والتي تشرف عليها أخصائية تثقيف السكري إيمان العقل، وتهدف هذه الورش إلى تدريب الحضور على كيفية التعامل مع مرضى السكري من الأطفال ومع ذويهم مما سيسهم بمشيئة الله من تعريف الأسر بطرق استخدام الأدوية لأطفالهم وتعريفهم بكيفية التعايش مع المرض وبالتالي الحد من تفاقم الحالات ومنع الإصابة بالمضاعفات الخطيرة لمرض السكري التي قد تؤدي إلى بتر أحد الأطراف للمريض أو وفاته
ولفت إلى أن أهمية هذا المؤتمر لا تكمن في القيمة العلمية للمحتوى والأسماء العلمية المشاركة فيه وحسب بل أنها تكمن أيضاً في قيمة الجهات والقطاعات المشاركة فيه والتي من أبرزها التجمع الصحي الثاني بجدة والمرافق الصحية والمستشفيات التابعة له بالإضافة إلى الشركاء المنظمين والممثلين في الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع – فرع محافظة جدة والمجموعة السعودية لأطباء الغدد والمجموعة الخليجية لدراسة داء السكري بالإضافة إلى الشريك والمنظم ملتقى الخبرات لتنظيم المعارض والمؤتمرات، وختم رئيس المؤتمر بتوجيه الدعوة لجميع الأطباء والمتخصصين والممارسين الصحيين المستهدفين بالحضور للمسارعة بالتسجيل عبر الراب .
وحضور المؤتمر والاستفادة من هذا الزخم العلمي الكبير والمعتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بعدد 20 ساعة علمية CME.

MENAFN31122023000089011017ID1107671758

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث