أمطار متوقعة على 5 مناطق والسودة تسجل أقل درجة حرارة

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- Al Watan) بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطاررعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الرياض ، القصيم ، حائل ، الحدود الشمالية والشرقية.
في حين تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان ، عسير و الباحة.
كما يتكون الضباب في الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة وكذلك الحدود الشمالية ، الجوف ، القصيم ، الرياض ، حائل ،تبوك والشرقية.
درجات الحرارة:
-مكة المكرمة
العظمى: 29
الصغرى: 18
-المدينة المنورة
العظمى: 22
الصغرى: 12
-الرياض
العظمى: 21
الصغرى: 12
-جدة
العظمى: 30
الصغرى: 20
-الدمام
العظمى: 23
الصغرى: 15
-أبها
العظمى: 18
الصغرى: 8
-جازان
العظمى:31
الصغرى:21
-حائل
العظمى: 15
الصغرى: 8
فيما تسجل السودة أدنى درجة حرارة حيث أن درجة الحرارة العظمى هي 14 درجة مئوية فيما تصل الصغرى إلى 2 درجة مئوية .
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