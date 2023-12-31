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أمطار متوقعة على 5 مناطق والسودة تسجل أقل درجة حرارة

12/31/2023 4:10:38 AM
(MENAFN- Al Watan) بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطاررعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الرياض ، القصيم ، حائل ، الحدود الشمالية والشرقية.

في حين تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان ، عسير و الباحة.

كما يتكون الضباب في الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة وكذلك الحدود الشمالية ، الجوف ، القصيم ، الرياض ، حائل ،تبوك والشرقية.

درجات الحرارة:

-مكة المكرمة

العظمى: 29

الصغرى: 18

-المدينة المنورة

العظمى: 22

الصغرى: 12

-الرياض

العظمى: 21

الصغرى: 12


-جدة

العظمى: 30

الصغرى: 20

-الدمام

العظمى: 23

الصغرى: 15

-أبها

العظمى: 18

الصغرى: 8


-جازان
العظمى:31
الصغرى:21


-حائل

العظمى: 15

الصغرى: 8


فيما تسجل السودة أدنى درجة حرارة حيث أن درجة الحرارة العظمى هي 14 درجة مئوية فيما تصل الصغرى إلى 2 درجة مئوية .

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