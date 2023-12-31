أمطار متوقعة على 5 مناطق والسودة تسجل أقل درجة حرارة

MENAFN - Al Watan) بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطاررعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الرياض ، القصيم ، حائل ، الحدود الشمالية والشرقية.

في حين تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان ، عسير و الباحة.

كما يتكون الضباب في الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة وكذلك الحدود الشمالية ، الجوف ، القصيم ، الرياض ، حائل ،تبوك والشرقية.

درجات الحرارة:

-مكة المكرمة

العظمى: 29

الصغرى: 18

-المدينة المنورة

العظمى: 22

الصغرى: 12

-الرياض

العظمى: 21

الصغرى: 12



-جدة

العظمى: 30

الصغرى: 20

-الدمام

العظمى: 23

الصغرى: 15

-أبها

العظمى: 18

الصغرى: 8



-جازان

العظمى:31

الصغرى:21



-حائل

العظمى: 15

الصغرى: 8



فيما تسجل السودة أدنى درجة حرارة حيث أن درجة الحرارة العظمى هي 14 درجة مئوية فيما تصل الصغرى إلى 2 درجة مئوية .