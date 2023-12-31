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الإحصاء تكشف أكثر المشاكل الصحية المتعلقة بالعمل خلال الـ 12 شهرا الماضية

12/31/2023 4:10:38 AM
(MENAFN- Al Watan) كشفت نتائج مسح الصحة والسلامة في العمل لعام 2023م أن 45.8% من العاملين يعملون أكثر من 40 ساعة في الأسبوع، وفي بيئة العمل تم تدريب 46.6% من العاملين على إجراءات الصحة والسلامة، و 48.7% من العاملين توفر لهم جهة العمل إدارة خاصة بالصحة والسلامة في العمل، و 59.2% من العاملين توفر لهم جهة العمل فحضا طبيا دوريا.
وجاءت أكثر المخاطر التي يتعرض لها العاملون بالنسب الآتية على التوالى الوقوف لفترات طويلة لمدة لا تقل عن أربع ساعات يوميا بنسبة (28.21%)، والجلوس على الكرسي المكتبى لمدة طويلة تزيد عن ثلاث ساعات متواصلة بنسبة (28.15%)، وتحريك الأطراف العلوية بصورة متكررة لمدة طويلة بنسبة (17.1%).
وفي مجال الرعاية الصحية كان 89.7% من العاملين لديهم تغطية للحصول على الرعاية الصحية الأساسية، وجاءت أكثر المشاكل الصحية المتعلقة بالعمل خلال الـ 12 شهرا الماضية هي "التوتر المصاحب للعمل" بنسبة (3.2)، بينما (83.5%) من العاملين لا يعانون من أي مشاكل صحية متعلقة بالعمل.
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