الجمبري الأعلى صيدا في السعودية خلال 2022

(MENAFN
- Al Watan) كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي المصيد من المصائد البحرية في المملكة بلغ 64,264 طنا متريا خلال عام 2022م، وذلك بارتفاع قدره 1.4% من إجمالي المصيد عن عام 2021م، حيث بلغت نسبة المصيد من الخليج العربي 62.9%، ومن البحر الأحمر ما نسبته 37.1%، كما استحوذ المصيد التقليدي على %90.6% من إجمالي المصيد بالمملكة وجاءت المنطقة الشرقية أولا في كمية الصيد من المصائد التقليدية حيث بلغت 40,417 طنا متريا، بينما جاءت منطقة جازان ثانيا بكمية بلغت 8,199 طنا متريا من المصيد التقليدي على مستوى المملكة.
فيما شكل الجمبري النسبة الأعلى من إجمالي المصيد من المصائد البحرية في سواحل المملكة بنسبة بلغت %18.3% وبكمية بلغت 11,756 طنا متريا خلال عام 2022م يليه سمك الشعور بنسبة 10.3% وبكمية بلغت 6,651 طنا متريا، كما شكل المصيد من أسماك البياض (الشدية ) نسبة 9% من إجمالي المصيد في سواحل المملكة وبكمية بلغت 5,809 أطنان مترية.
لمزيد من التفاصيل من خلال الرابط .
MENAFN31122023000089011017ID1107671755
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.