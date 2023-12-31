Sunday, 31 December 2023 12:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجمبري الأعلى صيدا في السعودية خلال 2022

12/31/2023 4:10:37 AM
(MENAFN- Al Watan) كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي المصيد من المصائد البحرية في المملكة بلغ 64,264 طنا متريا خلال عام 2022م، وذلك بارتفاع قدره 1.4% من إجمالي المصيد عن عام 2021م، حيث بلغت نسبة المصيد من الخليج العربي 62.9%، ومن البحر الأحمر ما نسبته 37.1%، كما استحوذ المصيد التقليدي على %90.6% من إجمالي المصيد بالمملكة وجاءت المنطقة الشرقية أولا في كمية الصيد من المصائد التقليدية حيث بلغت 40,417 طنا متريا، بينما جاءت منطقة جازان ثانيا بكمية بلغت 8,199 طنا متريا من المصيد التقليدي على مستوى المملكة.
فيما شكل الجمبري النسبة الأعلى من إجمالي المصيد من المصائد البحرية في سواحل المملكة بنسبة بلغت %18.3% وبكمية بلغت 11,756 طنا متريا خلال عام 2022م يليه سمك الشعور بنسبة 10.3% وبكمية بلغت 6,651 طنا متريا، كما شكل المصيد من أسماك البياض (الشدية ) نسبة 9% من إجمالي المصيد في سواحل المملكة وبكمية بلغت 5,809 أطنان مترية.
لمزيد من التفاصيل من خلال الرابط .

MENAFN31122023000089011017ID1107671755

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث