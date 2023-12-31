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بدء استقبال طلبات التوظيف على عددٍ من الوظائف الأكاديمية بجامعة نجران

12/31/2023 4:10:37 AM
(MENAFN- Al Watan) بدأت جامعة نجران اليوم، استقبال طلبات التوظيف على عددٍ من الوظائف الأكاديمية الشاغرة للرجال والنساء بنظام عقود التعاون للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1445هـ لحملة الماجستير والدكتوراه للتدريس في عددٍ من التخصصات، علماً أن آخر يوم للتقديم يوم الخميس القادم 4/1/2024م. واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ومعادلة الشهادة لدى وزارة التعليم في حال كانت من جامعة غير سعودية، على أن يكون نظام الدراسة للمؤهل العلمي بنظام (الانتظام)، وأن ألا يقل التقدير عن جيد جداً في أي درجة علمية حصل عليها المتقدم، إضافة إلى توافق تخصص المتقدم مع التخصص المتاح للتعاون.
كما اشترطت الجامعة أن يمتلك المتقدم القدرة على التعامل مع الأنظمة التعليمية الإلكترونية للجامعة، وأن ألا يكون قد صدر بحق المتقدم أي حكم قضائي له علاقة بالشرف والأمانة والأخلاق أو قرار تأديبي، أو كف يد من جهة عمله، وكذلك اجتياز معايير المفاضلة الأكاديمية للأقسام والكليات، والحصول على موافقة جهة العمل، إضافة إلى الحصول على شهادة التصنيف المهني وبطاقة التسجيل المهني في حال المتقدم للتعاون في التخصصات الطبية.
وحددت الجامعة متطلبات التقديم بصورة مصدقة من المؤهل المطلوب، وصور معتمدة من المعادلات في حال كان المؤهل من خارج المملكة، وكذلك صورة من الخبرات الأكاديمية، والهوية الوطنية سارية المفعول، إضافة إلى صورة من شهادة التصنيف المهني وبطاقة التسجيل المهني وشهادة إتمام سنة الامتياز في حال التقدم للتعاون في الكليات الطبية، وموافقة جهة عمل الموظف في القطاعين الحكومي والخاص، أو تقديم (برنت) من نظام أبشر أو توكلنا يثبت أن المتقدم غير موظف، على أن تُرفع كامل المستندات المطلوبة عبر البريد الإلكتروني الخاص بكل كلية.

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