دراسة..الذكاء الاصطناعي يتوقع المرض التي قد يصيب الشخص في المستقبل

(MENAFN
- Al Watan) أجرى باحثون دراسة حول إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات البشر التي يتم تزويده بها واستغلالها في توقع الحالة الصحية المحتملة لهم في المستقبل.
وبحسب موقع "ساينس أليرت" الأمريكي، فقد اعتمد الباحثون على بيانات جمعوها عن عادات 6 ملايين شخص وما تعرضوا له من مشاكل صحية في السابق.
وأشار التقرير إلى أن البيانات التي جمعها الباحثون تناولت طرق العيش والطعام والشراب والنوم وأمور أخرى تم ربطها بقاعدة بيانات بحيث تمكن الذكاء الاصطناعي من توقع ما يمكن أن يتعرض له الأشخاص في المستقبل من أمراض يمكن أن تقودهم للموت المبكر.
وأوضح التقرير أن الذكاء الاصطناعي يقوم بدور رئيسي في عملية معالجة البيانات والتوصل إلى نتائج محتملة في وقت قصير.
وقد بينت الدراسة الجديدة أن الذكاء الاصطناعي استخدم تقنيات تعمل على ربط الأحداث الخاصة بحياة الفرد مع البيانات الخاصة بأنواع الأمراض وأسباب الإصابة بها.
وكشف التقرير أن اختبار الذكاء الاصطناعي في هذا الأمر نجح في فهم البيانات الخاصة بكل شخص بطريقة جيدة، ومع ربطها بالبيانات الخاصة بمسببات الوفاة بصورة عامة، تمكن من توقع موعد وأسباب وفاة أي شخص، وفقا للحسابات النظرية التي تم تزويده بها.
MENAFN31122023000089011017ID1107671753
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.