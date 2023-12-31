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دراسة..الذكاء الاصطناعي يتوقع المرض التي قد يصيب الشخص في المستقبل

12/31/2023 4:10:37 AM
(MENAFN- Al Watan) أجرى باحثون دراسة حول إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات البشر التي يتم تزويده بها واستغلالها في توقع الحالة الصحية المحتملة لهم في المستقبل.
وبحسب موقع "ساينس أليرت" الأمريكي، فقد اعتمد الباحثون على بيانات جمعوها عن عادات 6 ملايين شخص وما تعرضوا له من مشاكل صحية في السابق.
وأشار التقرير إلى أن البيانات التي جمعها الباحثون تناولت طرق العيش والطعام والشراب والنوم وأمور أخرى تم ربطها بقاعدة بيانات بحيث تمكن الذكاء الاصطناعي من توقع ما يمكن أن يتعرض له الأشخاص في المستقبل من أمراض يمكن أن تقودهم للموت المبكر.
وأوضح التقرير أن الذكاء الاصطناعي يقوم بدور رئيسي في عملية معالجة البيانات والتوصل إلى نتائج محتملة في وقت قصير.
وقد بينت الدراسة الجديدة أن الذكاء الاصطناعي استخدم تقنيات تعمل على ربط الأحداث الخاصة بحياة الفرد مع البيانات الخاصة بأنواع الأمراض وأسباب الإصابة بها.
وكشف التقرير أن اختبار الذكاء الاصطناعي في هذا الأمر نجح في فهم البيانات الخاصة بكل شخص بطريقة جيدة، ومع ربطها بالبيانات الخاصة بمسببات الوفاة بصورة عامة، تمكن من توقع موعد وأسباب وفاة أي شخص، وفقا للحسابات النظرية التي تم تزويده بها.

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