حكومات الصين تصدر سندات بـ1.3 تريليون دولار خلال 11 أشهرًا

MENAFN - Al-Borsa News) ذكرت وزارة المالية الصينية، أن الحكومات المحلية أصدرت سندات جديدة بقيمة 9.14 تريليون يوان، أي نحو 1.29 تريليون دولار، خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري.

ومن بين إجمالي تلك الإصدارات، بلغ إصدار السندات الخاصة 5.85 تريليون يوان خلال الفترة المذكورة، في حين بلغ إصدار السندات العامة 3.29 تريليون يوان.

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وخلال الفترة من يناير إلى نوفمبر الماضيين، بلغ متوسط أجل سندات الحكومات المحلية التي تم إصدارها 12.4 سنة، في حين بلغ متوسط سعر الفائدة 2.9%.

وفي شهر نوفمبر وحده، بلغت قيمة سندات الحكومات المحلية المُصْدرة نحو 667.2 مليار يوان.

وقالت الوزارة إنه وحتى نهاية نوفمبر الماضي، بلغ حجم الديون المستحقة على الحكومات المحلية في الصين 40.64 تريليون يوان، وهو ما يقع ضمن الحد الرسمي للعام الجاري.