حكومات الصين تصدر سندات بـ1.3 تريليون دولار خلال 11 أشهرًا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ذكرت وزارة المالية الصينية، أن الحكومات المحلية أصدرت سندات جديدة بقيمة 9.14 تريليون يوان، أي نحو 1.29 تريليون دولار، خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري.
ومن بين إجمالي تلك الإصدارات، بلغ إصدار السندات الخاصة 5.85 تريليون يوان خلال الفترة المذكورة، في حين بلغ إصدار السندات العامة 3.29 تريليون يوان.
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وخلال الفترة من يناير إلى نوفمبر الماضيين، بلغ متوسط أجل سندات الحكومات المحلية التي تم إصدارها 12.4 سنة، في حين بلغ متوسط سعر الفائدة 2.9%.
وفي شهر نوفمبر وحده، بلغت قيمة سندات الحكومات المحلية المُصْدرة نحو 667.2 مليار يوان.
وقالت الوزارة إنه وحتى نهاية نوفمبر الماضي، بلغ حجم الديون المستحقة على الحكومات المحلية في الصين 40.64 تريليون يوان، وهو ما يقع ضمن الحد الرسمي للعام الجاري.
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