الاتحاد الأوروبي يوافق على ضم بلغاريا ورومانيا إلى منطقة شنجن

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، أن الدول الأعضاء توصلت إلى اتفاق بالإجماع على رفع الضوابط عن الحدود الداخلية الجوية والبحرية مع بلغاريا ورومانيا، ما يمهد الطريق أمام البلدين للانضمام إلى منطقة شنجن بشكل كامل.
وقال المجلس إنه اعتبارا من 31 مارس 2024، سيتم إلغاء عمليات التدقيق المتعلقة بالأفراد على الحدود الجوية والبحرية الداخلية للاتحاد الأوروبي بين بلغاريا ورومانيا ودول شنجن الأخرى.
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وفيما يتعلق بالجوانب المتبقية من مكتسبات شنجن، التي تشمل رفع الضوابط على الحدود الداخلية والإجراءات ذات الصلة، قال المجلس إنه سيقوم باتخاذ القرارات وفقا لإجراءات تقييم شنغن المعمول بها عندما يستوفي البلدان الشروط اللازمة.
تجدر الإشارة إلى أن منطقة شنجن للحركة الحرة في أوروبا نشأت كمشروع حكومي دولي بين خمس دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي في عام 1985، ثم توسعت تدريجيا عبر سبع مراحل من التوسع.
وتضم منطقة شنجن حاليا 27 دولة، وتمتد على مساحة تزيد عن 4 ملايين كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها حوالي 420 مليون نسمة، مع ضم رومانيا وبلغاريا، من المقرر أن تنمو مساحة منطقة شنجن لتصل إلى 4.5 مليون كيلومتر مربع، وليبلغ عدد سكانها 450 مليون نسمة.
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