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الاتحاد الأوروبي يوافق على ضم بلغاريا ورومانيا إلى منطقة شنجن

12/31/2023 4:10:29 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، أن الدول الأعضاء توصلت إلى اتفاق بالإجماع على رفع الضوابط عن الحدود الداخلية الجوية والبحرية مع بلغاريا ورومانيا، ما يمهد الطريق أمام البلدين للانضمام إلى منطقة شنجن بشكل كامل.

وقال المجلس إنه اعتبارا من 31 مارس 2024، سيتم إلغاء عمليات التدقيق المتعلقة بالأفراد على الحدود الجوية والبحرية الداخلية للاتحاد الأوروبي بين بلغاريا ورومانيا ودول شنجن الأخرى.

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وفيما يتعلق بالجوانب المتبقية من مكتسبات شنجن، التي تشمل رفع الضوابط على الحدود الداخلية والإجراءات ذات الصلة، قال المجلس إنه سيقوم باتخاذ القرارات وفقا لإجراءات تقييم شنغن المعمول بها عندما يستوفي البلدان الشروط اللازمة.

تجدر الإشارة إلى أن منطقة شنجن للحركة الحرة في أوروبا نشأت كمشروع حكومي دولي بين خمس دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي في عام 1985، ثم توسعت تدريجيا عبر سبع مراحل من التوسع.

وتضم منطقة شنجن حاليا 27 دولة، وتمتد على مساحة تزيد عن 4 ملايين كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها حوالي 420 مليون نسمة، مع ضم رومانيا وبلغاريا، من المقرر أن تنمو مساحة منطقة شنجن لتصل إلى 4.5 مليون كيلومتر مربع، وليبلغ عدد سكانها 450 مليون نسمة.

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