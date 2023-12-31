تسلا تتجه نحو المشترين التقليديين بعد فوزها بعشاق السيارات الكهربائية

MENAFN - Al-Borsa News) يُتوقع أن تعلن شركة“تسلا” يوم الثلاثاء تحقيق تسليمات سنوية قياسية جديدة للسيارات الكهربائية في 2023، لأسباب على رأسها المبهورون بإيلون ماسك والمسارعون لاقتناء أحدث التطورات التكنولوجية. والآن تعمل الشركة على توسيع نطاق جاذبيتها.

تشير التقديرات إلى أن مصنعة السيارات الكهربائية التي يقع مقرها في أوستن سلّمت نحو 483,200 سيارة في الربع الرابع، وفق محللين استطلعت بلومبرغ آراءهم. وهذا يعني أن“تسلا” ربما تجاوزت هدفها المتمثل في تسليم 1.8 مليون سيارة في 2023، وهو أعلى مستوى على الإطلاق للشركة، ولكنه مجرد نزر يسير مما تبيعه“تويوتا موتور” أو“جنرال موتورز” عادة.

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وفي المرحلة التالية من النمو، يتعين على“تسلا” أن تجتذب المشترين التقليديين، الذين يختارون المركبات في المقام الأول على أساس السعر وسهولة الاستخدام. قال فايبهاف تانيجا، مدير الشركة المالي، خلال مكالمة مع المستثمرين في أكتوبر:“بالنظر إلى شراء السيارات بشكل عام، فإننا نحاول الوصول إلى المجموعة التالية من مستخدمي السيارات الكهربائية”.

تواجه الشركة التي يقودها ماسك عدداً من العقبات للوصول إلى هذا الجمهور: فقد جعل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة المستهلكين أكثر حذراً إزاء المشتريات المكلفة. وبالإضافة إلى ذلك، لا يزال الكثير من المشترين يتساءلون عن السلامة، وما إذا كان هناك ما يكفي من محطات الشحن.

وهناك أيضاً عامل المنافسة، فمن يقررون التحول من السيارات التي تعمل بالبنزين لديهم أيضاً مجموعة متزايدة من السيارات الكهربائية للاختيار من بينها، إلى جانب“تسلا”.

وفي تحدٍّ آخر، من المتوقع أن تخسر بعض طُرُز“تسلا” في الأول من يناير كامل الائتمان الضريبي الفيدرالي البالغ 7500 دولار على السيارة الكهربائية بفعل القواعد الصارمة الخاصة بمصادر مكونات البطاريات من الصين. ويقول موقع الشركة الإلكتروني إن بعض إصدارات“موديل 3” ستتأثر.

مساعٍ للجذب

اتخذت“تسلا” بعض الخطوات لاقتحام السوق في 2023. فقد خفضت الأسعار عبر تشكيلتها من السيارات، مما دفعها للتضحية بهوامش الربح من أجل أحجام المبيعات. وكانت عمليات تخفيض الأسعار واضحة بشكل خاص في الصين، السوق التي قال ماسك إن المنافسة فيها هي الأصعب.

ومع ذلك، فمن المرجح أن تتفوق شركة“بي واي دي” الصينية على“تسلا”، بما لديها من تشكيلة أحدث بكثير. قال ماسك في أكتوبر إن أحدث سيارات تسلا،“سايبرترَك” (Cybertruck) ذات المظهر المستقبلي، لم تصل بعد إلى حجم الإنتاج الكبير ويفصلها عام على الأقل عن تحقيق الربحية. ويقدر المحللون أن الشركة سلمت ما بين 200 إلى 5000 شاحنة“سايبرترَك” هذا الربع.

لم تفصح تسلا بعد عن عدد المركبات التي تتوقع تسليمها في 2024. والطرازان اللذان يمثلان نحو 97% من عمليات تسليم الشركة هذا العام– هما“موديل 3” السيدان التي طرحتها الشركة في 2017، و”موديل واي”، وهي مركبة رياضية متعددة الاستخدامات طرحتها في 2020.

كتب توني ساكوناجي، محلل“برنشتاين” (Bernstein) الذي أصدر توصية موازية لبيع أسهم“تسلا”، في مذكرة بحثية للعملاء هذا الأسبوع“إننا نكافح لفهم كيف يمكن أن يتحسن الطلب الأساسي بشكل ملموس مع مجموعة منتجات آخذة في التقادم، وعدم حدوث انخفاض تدريجي في الأسعار، وسط المنافسة المتزايدة في مجال السيارات الكهربائية. وعلى نفس القدر من الأهمية، لا نتوقع أن يتحسن الوضع في 2025”.

حملة إعلانية

لدى“تسلا” عدد قليل من الوسائل التي يمكنها استخدامها لتعزيز المبيعات في المستقبل. فقد جددت“موديل 3” السيدان هذا العام، مما منحها مظهراً أكثر أناقة ومدى أطول. وعُرضت السيارة لأول مرة في الصين قبل بيعها في أوروبا، ومن المتوقع أن يصل“موديل 3” الجديد إلى الولايات المتحدة في 2024، رغم أن تسلا لم تؤكد التوقيت. وبالإضافة إلى ذلك، يتردد أن الشركة تخطط لطرح نسخة جديدة من“موديل واي” من مصنعها في شنغهاي.

وتعمل“تسلا” أيضاً على تعزيز جهودها التسويقية. فقد قامت ببناء علامة تجارية هائلة دون الحاجة إلى دفع تكاليف الإعلانات التقليدية، لكنها بدأت في الآونة الأخيرة في تجربة إعلانات“غوغل”. ويروج أحد هذه الإعلانات حالياً لإمكانية استئجار“موديل واي” مقابل 399 دولاراً شهرياً.

قال أووراكا كوني، العضو المنتدب لدى“جينيسون أسوشيتس” (Jennison Associates)، التي تملك حصة في“تسلا”، إنه يعتقد بأن الشركة تبذل الكثير من الجهود للوصول إلى الموجة التالية من العملاء المحتملين.

تجذب“سايبرترَك” المشترين المهتمين إلى صالات عرض“تسلا”. بالإضافة إلى ذلك، قال إن المسؤولين التنفيذيين في“تسلا” إلى جانب ماسك، مثل رئيس التصميم فرانز فون هولزهاوزن ولارس مورافي، نائب رئيس هندسة المركبات، يتحدثون أكثر نيابة عن الشركة لتسويق منتجاتها.

قال كوني:“إذا نظرت إلى مبيعات السيارات الكهربائية العالمية، فستجد أن (بي واي دي) و(تسلا) لا تزالان اللاعبين الرئيسيين اللذين يقودان المبيعات. ومن الآن فصاعدا، ستظل (تسلا) في وضع جيد”.





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