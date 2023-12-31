23.8% ارتفاعاً في مبيعات السيارات الصينية خلال 11 شهرًا

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات، ارتفاع مبيعات سيارات الركاب ذات العلامات التجارية الصينية بنسبة 23.8% على أساس سنوي خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري؛ لتصل إلى 12.98 مليون وحدة.

وبلغت الحصة السوقية لسيارات الركاب ذات العلامات التجارية المحلية 55.8% خلال الفترة المشار إليها، بزيادة 6.6 نقطة مئوية عن نفس الفترة من عام 2022، بحسب الجمعية الصينية لمصنعي السيارات.

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وفي شهر نوفمبر وحده، تم بيع نحو 1.56 مليون سيارة ركاب ذات علامة تجارية محلية في الصين، بزيادة 37.9% على أساس سنوي.

وشكّلت مبيعات سيارات الركاب ذات العلامات التجارية الصينية 59.7% من إجمالي مبيعات سيارات الركاب في البلاد الشهر الماضي، بزيادة 5.4 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق.