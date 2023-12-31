23.8% ارتفاعاً في مبيعات السيارات الصينية خلال 11 شهرًا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات، ارتفاع مبيعات سيارات الركاب ذات العلامات التجارية الصينية بنسبة 23.8% على أساس سنوي خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري؛ لتصل إلى 12.98 مليون وحدة.
وبلغت الحصة السوقية لسيارات الركاب ذات العلامات التجارية المحلية 55.8% خلال الفترة المشار إليها، بزيادة 6.6 نقطة مئوية عن نفس الفترة من عام 2022، بحسب الجمعية الصينية لمصنعي السيارات.
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وفي شهر نوفمبر وحده، تم بيع نحو 1.56 مليون سيارة ركاب ذات علامة تجارية محلية في الصين، بزيادة 37.9% على أساس سنوي.
وشكّلت مبيعات سيارات الركاب ذات العلامات التجارية الصينية 59.7% من إجمالي مبيعات سيارات الركاب في البلاد الشهر الماضي، بزيادة 5.4 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق.
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