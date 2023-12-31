يوروستار تستأنف رحلات قطارات في لندن غدا بعد تعليقها بسبب غمر أنفاق

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة يوروستار الدولية للسكك الحديدية أن خدمات قطاراتها التي تربط لندن بباريس وبروكسل وأمستردام ستستأنف بالكامل اليوم الأحد بعد إلغاء الرحلات اليوم بسبب مياه غمرت أنفاقا للقطارات في جنوب شرق إنجلترا.

وقالت يوروستار“ستكون هناك بعض القيود على السرعة في الصباح مما قد يؤدي إلى حدوث تأخير، ومن المتوقع أن تكون المحطات مزدحمة جدا”.

موضوعات13 مليون طن صادرات أوكرانيا عبر الممر الجديد بالبحر الأسود “إكسترا” السعودية تخطط لطرح الشركة المالكة لـ”تسهيل” للاكتتاب العام 1.9 تريليون دولار الإيرادات التشغيلية لكبرى شركات الإلكترونيات بالصين

وأدى إلغاء الشركة جميع رحلات القطارات التي تربط لندن بالبر الرئيسي لأوروبا إلى تعطيل سفر الآلاف في عطلة العام الجديد.

ولم يتضح على الفور سبب غمر أنفاق السكك الحديدية تحت نهر التيمز بالقرب من إبسفليت شرقي لندن.

وأظهرت لقطات تلفزيونية تدفق المياه إلى أحد الأنفاق وغمر المسار، في حين يجلس مئات المسافرين العالقين مع حقائبهم منتظرين في محطة سانت بانكراس في لندن.

وقالت الشركة في أحدث إفادة عن الوضع“تعمل يوروستار على ضمان تقديم الدعم لجميع المتضررين في كل محطاتنا”.

وأضافت“لدى العملاء خيار إعادة الحجز على خدمات بديلة أو اختيار استرداد الأموال”.

ويعد إلغاء الرحلات الانتكاسة الثانية لعملاء يوروستار خلال موسم العطلات هذا العام. فقد أفسد إضراب لم يعلن عنه مسبقا لعمال فرنسيين في 21 ديسمبر كانون الأول خطط سفر الآلاف في فترة عيد الميلاد.





المصدر: