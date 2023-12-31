يوروستار تستأنف رحلات قطارات في لندن غدا بعد تعليقها بسبب غمر أنفاق

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة يوروستار الدولية للسكك الحديدية أن خدمات قطاراتها التي تربط لندن بباريس وبروكسل وأمستردام ستستأنف بالكامل اليوم الأحد بعد إلغاء الرحلات اليوم بسبب مياه غمرت أنفاقا للقطارات في جنوب شرق إنجلترا.
وقالت يوروستار“ستكون هناك بعض القيود على السرعة في الصباح مما قد يؤدي إلى حدوث تأخير، ومن المتوقع أن تكون المحطات مزدحمة جدا”.
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وأدى إلغاء الشركة جميع رحلات القطارات التي تربط لندن بالبر الرئيسي لأوروبا إلى تعطيل سفر الآلاف في عطلة العام الجديد.
ولم يتضح على الفور سبب غمر أنفاق السكك الحديدية تحت نهر التيمز بالقرب من إبسفليت شرقي لندن.
وأظهرت لقطات تلفزيونية تدفق المياه إلى أحد الأنفاق وغمر المسار، في حين يجلس مئات المسافرين العالقين مع حقائبهم منتظرين في محطة سانت بانكراس في لندن.
وقالت الشركة في أحدث إفادة عن الوضع“تعمل يوروستار على ضمان تقديم الدعم لجميع المتضررين في كل محطاتنا”.
وأضافت“لدى العملاء خيار إعادة الحجز على خدمات بديلة أو اختيار استرداد الأموال”.
ويعد إلغاء الرحلات الانتكاسة الثانية لعملاء يوروستار خلال موسم العطلات هذا العام. فقد أفسد إضراب لم يعلن عنه مسبقا لعمال فرنسيين في 21 ديسمبر كانون الأول خطط سفر الآلاف في فترة عيد الميلاد.
المصدر:
MENAFN31122023000202011048ID1107671748
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