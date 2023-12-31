صادرات التكنولوحيا الصينية تنخفض 4% بنهاية نوفمبر على أساس سنوي

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت صادرات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في الصين بنسبة 3.8% على أساس سنوي، خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، لتسجل 44.95 مليار دولار.

أظهرت بيانات، نمواً في إيرادات وأرباح صناعة خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في الصين خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري.

موضوعات13 مليون طن صادرات أوكرانيا عبر الممر الجديد بالبحر الأسود “إكسترا” السعودية تخطط لطرح الشركة المالكة لـ”تسهيل” للاكتتاب العام 1.9 تريليون دولار الإيرادات التشغيلية لكبرى شركات الإلكترونيات بالصين

وأشارت البيانات الصادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، إلى تجاوز أرباح القطاع 1.3 تريليون يوان، أي نحو 183.55 مليار دولار، خلال الفترة المذكورة، لترتفع بنسبة 12.9% على أساس سنوي.

وبلغت الإيرادات المُجمّعة للقطاع 11.04 تريليون يوان خلال الفترة المذكورة، لتقفز بنسبة 13.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.