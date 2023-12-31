صادرات التكنولوحيا الصينية تنخفض 4% بنهاية نوفمبر على أساس سنوي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت صادرات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في الصين بنسبة 3.8% على أساس سنوي، خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، لتسجل 44.95 مليار دولار.
أظهرت بيانات، نمواً في إيرادات وأرباح صناعة خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في الصين خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري.
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وأشارت البيانات الصادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، إلى تجاوز أرباح القطاع 1.3 تريليون يوان، أي نحو 183.55 مليار دولار، خلال الفترة المذكورة، لترتفع بنسبة 12.9% على أساس سنوي.
وبلغت الإيرادات المُجمّعة للقطاع 11.04 تريليون يوان خلال الفترة المذكورة، لتقفز بنسبة 13.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
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