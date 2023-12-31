لاجارد: اليورو يمنح أوروبا سيادة أكبر في عالم مضطرب

MENAFN - Al-Borsa News) قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في مقالة افتتاحية بمناسبة قرب حلول الذكرى الـ25 لإطلاق اليورو، إن العملة الموحدة تساعد أوروبا على البقاء متحكمةً في مصيرها على المستوى العالمي.

كتبت لاجارد في المقالة المشتركة مع كلٍ من أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وشارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، وروبرتا ميتسولا رئيسة البرلمان الأوروبي، وباشال دونوهو رئيس مجموعة اليورو:“إصدار ثاني أهم عملة في العالم منحنا سيادة أكبر في عالم مضطرب”.

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كتب المسؤولون، في المقالة:“نواجه توتراً جيوسياسياً متزايداً، وبشكل خاص حرب روسيا غير الشرعية على أوكرانيا، والتي تتطلب قرارات جماعية جريئة. ونواجه أزمة مناخية متسارعة لا يمكننا حلها إلا بالعمل الجماعي: فالانبعاثات الكربونية لا تتوقف عند الحدود. ونحن أمام تحديات غير مسبوقة لقدرتنا التنافسية من سياسات الطاقة والصناعة في أجزاء أخرى من العالم”.

أطلقت 11 دولة اليورو في بداية 1999، وظلت عملة إلكترونية طوال السنوات الثلاث الأولى. وتضم منطقة اليورو الآن 20 دولة، مما يجعله وسيلة الدفع لنحو 350 مليون شخص.

أضاف المسؤولون الأوروبيون:“جعل ذلك الحياة أسهل بالنسبة للمواطنين الأوروبيين، الذين يمكنهم بسهولة مقارنة الأسعار، والتجارة والسفر. لقد منحتنا الاستقرار، وحماية النمو والوظائف وسط سلسلة من الأزمات”.

يستكمل اليورو ربع قرن في الأول من يناير، ليظهر مدى قدرة هذا الترتيب النقدي على البقاء، بعد أن كان انهياره متوقعاً في كثير من الأحيان.

مع احتدام الأزمة اليونانية في 2015، على سبيل المثال، رأى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق ألان غرينسبان أن“الأمر مجرد مسألة وقت قبل أن يدرك الجميع أن التخلي (عن اليورو) هو أفضل استراتيجية”.

لم تخرج اليونان، وبدلا ًمن ذلك فقد استقبلت منطقة اليورو أحدث عضو فيها، وهي كرواتيا في بداية 2023.

التوسع والتنظيم

لم يحالف الحظ دولتين أخريين طامحتين إلى الانضمام لليورو إلى هذا الحد. فقد عُرقلت مساعي رومانيا للحصول على العضوية بسبب صراعات داخلية، وهو ما تجلى في أعلى معدلات تغيير الحكومات في الاتحاد الأوروبي.

واضطرت بلغاريا، وهي أفقر دولة في الاتحاد الاوروبي، هذا العام إلى التخلي عن خطتها للانضمام في 2024.

في حين أن اعتماد اليورو يعد نظرياً شرطاً للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فإن جمهورية التشيك والمجر وبولندا والسويد ليست مهتمة بذلك على ما يبدو. فالدنمارك، التي اختارت عدم الانضمام قبل انطلاق العملة، لم تتزحزح عن موقفها أيضاً.

كتبت لاغارد ومسؤولو الاتحاد الأوروبي الآخرون:“في ظل مساعي العديد من الدول حالياً للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، يجب أن نتمسك بقدرتنا على التصرف بشكل حاسم. فالتوسع والتنظيم لا يستبعد أحدهما الآخر. لكن التوسع قد يتطلب تغييرات في كيفية تنظيم الاتحاد الأوروبي”.





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