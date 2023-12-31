المغرب يدرس الوقت المناسب لفك ارتباط الدرهم باليورو والدولار

MENAFN - Al-Borsa News) يعتزم بنك المغرب المركزي إتمام إصلاح نظام سعر صرف عملته الدرهم بالاستعداد للمرحلة الثانية، والتي تتطلب فك الارتباط بعملتي اليورو والدولار خلال السنوات الخمس المقبلة، وفقاً للمخطط الاستراتيجي المصادق عليه من قِبل المجلس المركزي باجتماعه الأخير لعام 2023 في ديسمبر.

كانت المملكة بدأت تحرير سعر صرف عملتها عام 2018، باعتماد نطاق تقلُّب بنسبة 2.5% صعوداً وهبوطاً عوضاً عن 0.3% كما في السابق. وفي عام 2020، جرى توسيع هذا النطاق إلى حدود 5% مع الاستمرار في ربط الدرهم بسلّة عملات تضم اليورو بنسبة 60% والدولار بنسبة 40%.

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يمتد المخطط الاستراتيجي للبنك المركزي للفترة ما بين 2024 و2028، ويتضمن 3 عناصر رئيسية، تشمل بالإضافة إلى تحرير سعر صرف العملة، إنهاء مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي، ومشروع قانون يسمح بتداول الأصول المشفرة.

الإصلاح الأكبر

والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري اعتبر أن“اختيار التوقيت المناسب للمرور إلى المرحلة الثانية من إصلاح سعر صرف الدرهم هو الإصلاح الأكبر بالنسبة لنا في السنوات الخمس المقبلة، وهذا يؤدي إلى التخلي عن الارتباط بعملتي اليورو والدولار”.

الهدف الذي تريد السلطات النقدية تبليغه للأسواق هو أن“الانتقال لنظام صرف أكثر مرونةً من شأنه أن يساعد على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني”، بحسب يونس آيت أحمادوش، أستاذ المالية والاقتصاد الكلي بجامعة ابن طفيل المغربية، لـ”الشرق”.

خلال عام 2023، شهد الدرهم تذبذباً بسيطاً، حيث ارتفع سعر صرفه بنسبة 1.43% على أساس سنوي مقابل اليورو، و1.40% مقابل الدولار الأميركي بنهاية الربع الثالث، ويُتوقع أن ينهي العام الجاري بتحسن إجمالي قدره 0.8%، بعد انخفاض قيمته بـ3.9% العام الماضي.

على مدى عقود، ظل صندوق النقد الدولي يلحُّ على المملكة لتحرير سعر صرف الدرهم، لكنه تخلى عن ذلك في السنوات الأخيرة بعدما اقتنع بمبررات السلطات بضرورة تهيئة البيئة الاقتصادية والاجتماعية لمواكبة هذه الخطوة، كما أفاد الجواهري في مقابلة سابقة مع“الشرق”.

القرار بيد الحكومة

يرى عمر باكو، الخبير الاقتصادي في سياسة الصرف، أن“قرار المرور إلى المرحلة الثانية يرجع بالأساس إلى وزارة الاقتصاد والمالية، بالتشاور مع المركزي”، مضيفاً لـ”الشرق” أن“الحكومة ستأخذ في الاعتبار مجموعة من العوامل السياسية والاجتماعية، لأن تعويم العملة في ذهن المواطنين يعني انخفاض قيمتها، وهو ما ظهر جلياً في المرحلة السابقة من التحرير”.

يتوقف حسم المركزي لهذه الخطوة الجوهرية على توفر ثلاثة شروط يؤكد عليها الجواهري دائماً، هي: الاستعداد التام للشركات، ووجود رصيد كافٍ من العملة الصعبة، إضافة إلى استقرار معدل التضخم دون 2%.

يُضاف لما سبق شروط أخرى، من بينها“ضرورة توفر إطار ماكرو اقتصادي ومالي داخلي مواتٍ ومستقر، ونمو اقتصادي مُرضٍ، ورصيد تجاري متوازن، ومالية عامة بوضع صحي، وسيطرة على عجز الميزانية، ودينٍ عمومي مستدام، ومناخ اجتماعيّ مناسب”، كما أورد آيت أحمادوش.

يحظى موضوع تحرير العملة باهتمام المواطنين نظراً لارتباطه الوثيق بمعيشتهم اليومية، فدخول مرحلة التعويم يعني تحرك الدرهم وفقاً للعرض والطلب في السوق، كما أن الخطوة المرتقبة ستُدخل الدرهم مرحلة غير مسبوقة منذ إصداره عام 1959”.

وبنظر باكو، فإن“مزيداً من التحرير يتطلب النظر بحذر لعدة عوامل، من بينها استمرار التضخم والتوجس تجاه التوقعات الاقتصادية العالمية وتوقعات العجز في سوق الصرف.. في النهاية، كل شيء يتوقف على اختيار التوقيت المناسب”.

التضخم لاعب أساسي

خلال العام الماضي، شهد المغرب موجة تضخمية كانت الأقوى منذ تسعينات القرن الماضي بمعدل سنوي 6.6%. وتفيد أحدث توقعات المركزي أن عام 2023 سيسجل معدل تضخم بواقع 6.1%، على أن ينخفض إلى 2.4% للعامين المقبلين، وهو مستوى أقرب إلى المستهدف بـ2%.

في مؤتمر صحافي عقده الأسبوع الماضي، أجاب الجواهري على سؤال“الشرق” بأن تطور مستوى التضخم في الربع الأول من العام الجديد سيحسم قرار“المركزي” بخصوص الفائدة في شهر مارس القادم. كان المركزي رفع الفائدة بإجمالي 150 نقطة أساس ما بين سبتمبر 2022 حتى مارس الماضي إلى 3%، وبعد ذلك قرر التوقف مؤقتاً مع تباطؤ وتيرة التضخم.

انتظار خُفوت موجة التضخم هو موقف أضحى يتبناه أيضاً صندوق النقد الدولي، حيث قال روبرتو كارداريلي، رئيس بعثة المؤسسة المُقرضة إلى المغرب في مقابلة سابقة مع“الشرق”، إن المملكة بإمكانها المرور إلى المرحلة الأخيرة من تحرير صرف عملتها الدرهم“حين ينخفض معدل التضخم إلى 2%، والذي يُرتَقب أن يتحقق في غضون عامين أو أكثر، إضافة إلى توفر عنصر اليقين بخصوص التوقعات الاقتصادية”.

ينبّه آيت أحمادوش، بدوره، إلى أن“الانتقال لنظام صرف أكثر تعويماً قد يؤدي إلى انخفاض قيمة الدرهم. وفي هذه الحالة قد نشهد زيادةً في تكلفة الواردات وارتفاعاً في معدل التضخم، وبالتالي الإضرار بالقدرة الشرائية، فضلاً عن زيادة كلفة الديون الخارجية”.

إعادة النظر بالتوقعات

للنجاح في خطوة المرحلة الثانية من تحرير الدرهم، يخطط بنك المغرب لإعادة النظر في نماذج التوقعات المعتمدة حالياً، سواء على المدى القريب أو المتوسط، حيث أشار الجواهري إلى أن“المرحلة المقبلة تتطلب وجود معطيات أكثر موثوقية”.

تعتمد نماذج التوقعات الحالية للبنك المركزي على نظام سعر صرف ثابت، وفي حال اتخاذ القرار للمرور لنظام سعر حر فالأمر يتطلب آليات تحليل وتوقع أكثر تطوراً لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وهو ما دفع“المركزي” لتكثيف التنسيق مع المندوبية السامية للتخطيط، الهيئة الحكومية المكلفة بالإحصاءات في البلاد، والتي ترصد تنتج أرقام تطور التضخم والبطالة والنمو.

إلى جانب إصلاح نظام سعر صرف العملة، وعلى غرار عدة دول عبر العالم، يُولي المغرب أهميةً لمسار تطور العملات الرقمية للبنوك المركزية والأصول المشفرة، حيث لجأ مؤخراً لطلب العون الفني من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للتحضير لإطلاق درهم رقمي في المستقبل، قد يسهم في الحد من ارتفاع نسبة“الكاش”.

وتسعى السلطات المغربية لتحليل ودراسة تجارب دول أخرى في هذا المجال بشكل كافٍ، وفقاً لإفادات الجواهري الذي أوضح أن“هذه العملة الرقمية في الدول المتقدمة ستكون موجهة للسوق المالية، لكن في المغرب ستكون بهدف تحقيق الشمول المالي، والتحكم في مسارات النقد وخفض تكاليف وآجال الدفع في المعاملات التجارية”.





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