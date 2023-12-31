E& الإماراتية تنهي مناقشات زيادة حصتها في موبايلي السعودية

MENAFN - Al-Borsa News) أنهت“مجموعة الإمارات للاتصالات” (e&) مناقشاتها مع شركة“اتحاد اتصالات” (موبايلي) السعودية حول زيادة حصتها في“موبايلي”، والبالغة حالياً 28%.

قالت“موبايلي” في إفصاح على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية“تداول” اليوم الأحد، إنها تلقت خطاباً من (e&) يفيد بإنهاء هذه المناقشات، وذلك بعد نحو عامين على إعلان“موبايلي” للمرة الأولى عن التواصل بين الشركتين لزيادة حصة الشركة الإماراتية في“موبايلي” إلى 50% زائد سهم واحد، من خلال عرض جزئي خاضع لشروط مسبقة وفقاً للائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية السعودية.

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كانت مجموعة الإمارات للاتصالات قد أفصحت على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الخميس الماضي، عن إنهاء مناقشاتها في ما يتعلق بالزيادة المحتملة لحصتها في“موبايلي”، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء بعد فترة من المناقشات“لم نتمكن من خلالها من المضي قدماً بالصفقة المحتملة”.

وأكدت الشركة الإماراتية أنها ستواصل تقديم دعمها لـ”موبايلي” باعتبارها أكبر مساهم فيها.





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