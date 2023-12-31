E& الإماراتية تنهي مناقشات زيادة حصتها في موبايلي السعودية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أنهت“مجموعة الإمارات للاتصالات” (e&) مناقشاتها مع شركة“اتحاد اتصالات” (موبايلي) السعودية حول زيادة حصتها في“موبايلي”، والبالغة حالياً 28%.
قالت“موبايلي” في إفصاح على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية“تداول” اليوم الأحد، إنها تلقت خطاباً من (e&) يفيد بإنهاء هذه المناقشات، وذلك بعد نحو عامين على إعلان“موبايلي” للمرة الأولى عن التواصل بين الشركتين لزيادة حصة الشركة الإماراتية في“موبايلي” إلى 50% زائد سهم واحد، من خلال عرض جزئي خاضع لشروط مسبقة وفقاً للائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية السعودية.
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كانت مجموعة الإمارات للاتصالات قد أفصحت على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الخميس الماضي، عن إنهاء مناقشاتها في ما يتعلق بالزيادة المحتملة لحصتها في“موبايلي”، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء بعد فترة من المناقشات“لم نتمكن من خلالها من المضي قدماً بالصفقة المحتملة”.
وأكدت الشركة الإماراتية أنها ستواصل تقديم دعمها لـ”موبايلي” باعتبارها أكبر مساهم فيها.
المصدر:
MENAFN31122023000202011048ID1107671744
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