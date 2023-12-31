2024.. قانون جديد يُلزم الشركات بالكشف عن مقدار التلوث الذي تسببه

MENAFN - Al-Borsa News) بحلول ربيع 2024، ستقرر لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قانوناً جديداً يُلزم الشركات العامة بالكشف عن كمية الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي تنتجها، وكيف يمكن أن يضر تغير المناخ بأعمالها.

وبحسب سي إن إن، قُوبل هذا القانون برد فعل عنيف من قادة الأعمال والمشرعين الذين يجادلون بأنها خطوة تتجاوز مهمة لجنة الأوراق المالية والبورصات المتمثلة في حماية المستثمرين وتنظيم الأسواق.

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وكتبت مجموعة من المشرعين الجمهوريين في رسالة إلى الوكالة، في وقت سابق من هذا العام، ((أنشأ الكونجرس لجنة الأوراق المالية والبورصات لتنفيذ مهمة حماية المستثمرين، والحفاظ على أسواق عادلة ومنظمة وفعالة، وتسهيل تكوين رأس المال، وليس لتعزيز سياسات المناخ)).

على جانب آخر، يرى مؤيدو هذا القانون، أنه في عصر توسع القواعد التنظيمية المتعلقة بالمناخ، يستحق المستثمرون معرفة المخاطر المالية المتزايدة التي تواجهها بعض الشركات بسبب تغير المناخ، والقوانين التي تحد من الانبعاثات الكربونية، قبل اتخاذ قرار بالاستثمار.

ما هو قانون تغير المناخ الجديد؟

اقترحت هيئة الأوراق المالية والبورصة لأول مرة قانون الكشف عن مقدار تلويث المناخ في مارس 2022، ولكن منذ ذلك الحين، أخَّرت الوكالة إصدار النسخة النهائية من التشريع.

ويطلب القانون من الشركات تبادل المعلومات حول شكلين من مخاطر تغير المناخ: المخاطر المادية، ومخاطر الانتقال إلى الطاقة النظيفة.

تشير المخاطر المادية إلى تأثير تغير المناخ على عمليات الشركة، بما في ذلك مخاطر الكوارث الطبيعية المتزايدة مثل حرائق الغابات أو الأعاصير، بينما تشير مخاطر الانتقال إلى الطاقة النظيفة إلى الضرر المحتمل لأرباح الشركة؛ بسبب العدد المتزايد من اللوائح المتعلقة بتغير المناخ.

ونتيجة لذلك، فإن قانون هيئة الأوراق المالية والبورصات يأمر الشركات بمشاركة البيانات الخاصة بمقدار التلوث الناتج عن عملياتها التجارية، مقسمة إلى ثلاثة نطاقات.

النطاقان الأول والثاني خاصَّانِ بانبعاثات الغازات الدفيئة المباشرة وغير المباشرة التي تنتج أثناء ممارسة الشركة لأعمالها، مثل النفايات الناتجة عن عملية التصنيع أو مقدار تكييف الهواء المستخدم في مبنى المكاتب.

أما النطاق الثالث فهو خاص بالانبعاثات التي تكون الشركة مسؤولة عنها بشكل غير مباشر، ما يعني أن الشركة لا تنتجها، ولكن يتسبب فيها منتجها.

لنأخذ على سبيل المثال شركة نفط، على الرغم من أنها قد تكون لديها انبعاثات منخفضة نسبياً في الأعمال المرتبطة بالنطاق الأول والثاني، فإنها تنتج منتج البنزين الذي بدوره يتسبب في آلاف الأطنان المترية من ثاني أكسيد الكربون عند استخدامه في السيارات، ما يجعل هذا المنتج ضمن النطاق الثالث.

وفي محادثة ودية أخيرة استضافتها غرفة التجارة الأمريكية، أقرَّ رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، غاري جينسلر، بأن الشركات أعربت عن ((أسئلة وشكوك ومخاوف)) بشأن قياس انبعاثات النطاق الثالث.

وتناول جينسلر الانتقادات في الدردشة الجانبية، قائلاً إنه على الرغم من أن هيئة الأوراق المالية والبورصات ليست جهة تنظيمية للمناخ، فإن العديد من الشركات تكشف بالفعل جزءاً من انبعاثاتها المناخية، وتقدم وعوداً فيما يتعلق بالانبعاثات والنفايات، ويرى أنه يجب أن يكون لدى المستثمرين طريقة موحدة لتحليل تلك التقارير.

وقال فيشر من شركة (كيه بي إم جي) إن القانون سيساعد على كبح جماح الشركات التي ((تكتب معايير التقييم الخاصة بها، وتصنف أوراقها الخاصة)) فيما يتعلق بالوعود والإفصاحات البيئية.





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