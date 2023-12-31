2% نموًا متوقعًا لاقتصاد كوريا الجنوبية العام المقبل

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت تقارير، أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد كوريا الجنوبية بنسبة 2% في المتوسط العام المقبل، حيث من المتوقع أن يعاني الاقتصاد من تراجع الطلب المحلي على الرغم من الانتعاش التدريجي في الصادرات.

ويتوافق متوسط توقعات 20 مؤسسة بحثية محلية ودولية إلى درجة كبيرة مع توقعات النمو البالغة 2.1% التي أعلنها البنك المركزي الكوري مؤخرا، ولكنه أقل من توقعات الحكومة البالغة 2.4% التي أعلنتها في يوليو، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية.

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وتوقع معهد التنمية الكوري، الذي تديره الدولة، والمعهد الكوري للاقتصاد الصناعي معدلات نمو تبلغ 2.2%، و2% للعام المقبل على التوالي. وقد وضع المعهد الكوري المالي توقعات النمو عند نسبة 2.1%.

وبلغ متوسط توقعات النمو الصادرة عن صندوق النقد الدولي وبنك التنمية الآسيوي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 2.2%.

وتوقعت المؤسسات الدولية الثلاث أن يستفيد الاقتصاد الكوري الجنوبي من انتعاش صناعة الرقائق العالمية والانتعاش الاقتصادي في الصين؛ لكنها أشارت إلى المخاطر المحتملة التي تتضمن تزايد ديون الأسر والشركات.

ومن ناحية أخرى، أصدرت المؤسسات البحثية الخاصة وشركات الأوراق المالية توقعات نمو أقل إلى حد ما.

وبلغ متوسط توقعات النمو التي أصدرتها 5 مؤسسات رئيسية، بما في ذلك معهد“هيونداي” للأبحاث ومعهد“إل جي” للأبحاث الاقتصادية ومعهد“ووري” للأبحاث المالية 2%.

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