2% نموًا متوقعًا لاقتصاد كوريا الجنوبية العام المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت تقارير، أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد كوريا الجنوبية بنسبة 2% في المتوسط العام المقبل، حيث من المتوقع أن يعاني الاقتصاد من تراجع الطلب المحلي على الرغم من الانتعاش التدريجي في الصادرات.
ويتوافق متوسط توقعات 20 مؤسسة بحثية محلية ودولية إلى درجة كبيرة مع توقعات النمو البالغة 2.1% التي أعلنها البنك المركزي الكوري مؤخرا، ولكنه أقل من توقعات الحكومة البالغة 2.4% التي أعلنتها في يوليو، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية.
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وتوقع معهد التنمية الكوري، الذي تديره الدولة، والمعهد الكوري للاقتصاد الصناعي معدلات نمو تبلغ 2.2%، و2% للعام المقبل على التوالي. وقد وضع المعهد الكوري المالي توقعات النمو عند نسبة 2.1%.
وبلغ متوسط توقعات النمو الصادرة عن صندوق النقد الدولي وبنك التنمية الآسيوي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 2.2%.
وتوقعت المؤسسات الدولية الثلاث أن يستفيد الاقتصاد الكوري الجنوبي من انتعاش صناعة الرقائق العالمية والانتعاش الاقتصادي في الصين؛ لكنها أشارت إلى المخاطر المحتملة التي تتضمن تزايد ديون الأسر والشركات.
ومن ناحية أخرى، أصدرت المؤسسات البحثية الخاصة وشركات الأوراق المالية توقعات نمو أقل إلى حد ما.
وبلغ متوسط توقعات النمو التي أصدرتها 5 مؤسسات رئيسية، بما في ذلك معهد“هيونداي” للأبحاث ومعهد“إل جي” للأبحاث الاقتصادية ومعهد“ووري” للأبحاث المالية 2%.
المصدر:
MENAFN31122023000202011048ID1107671742
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