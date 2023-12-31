صادرات السيارات الكورية إلى أمريكا تتجاوز الرقم القياسي المسجل بـ2015

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات، أن صادرات كوريا الجنوبية من السيارات إلى الولايات المتحدة تجاوزت مليون وحدة خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من هذا العام، متجاوزة بالفعل الرقم القياسي السنوي السابق الذي سجلته قبل 8 سنوات.

وأوضحت البيانات الصادرة عن الجمعية الكورية للسيارات والتنقل – وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية“يونهاب” – أنه خلال أول 11 شهرا من هذا العام، وصلت صادرات السيارات الكورية الجنوبية إلى الولايات المتحدة إلى 1.172.612 وحدة.

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ومن المتوقع أن ينمو العدد السنوي عند حساب صادرات ديسمبر. ويعد رقم أول 11 شهرا من هذا العام أكبر بالفعل من الرقم القياسي السنوي السابق البالغ 1.066.164 وحدة في عام 2015.

وبلغت صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة ذروتها في عام 2015، لكنها انخفضت لاحقا إلى مستوى منخفض يصل إلى حوالي 800 ألف وحدة في عام 2021 وسط جائحة كورونا والسياسات التجارية الحمائية الأمريكية التي تم إدخالها خلال إدارة دونالد ترامب.

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