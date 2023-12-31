صادرات السيارات الكورية إلى أمريكا تتجاوز الرقم القياسي المسجل بـ2015

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات، أن صادرات كوريا الجنوبية من السيارات إلى الولايات المتحدة تجاوزت مليون وحدة خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من هذا العام، متجاوزة بالفعل الرقم القياسي السنوي السابق الذي سجلته قبل 8 سنوات.
وأوضحت البيانات الصادرة عن الجمعية الكورية للسيارات والتنقل – وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية“يونهاب” – أنه خلال أول 11 شهرا من هذا العام، وصلت صادرات السيارات الكورية الجنوبية إلى الولايات المتحدة إلى 1.172.612 وحدة.
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ومن المتوقع أن ينمو العدد السنوي عند حساب صادرات ديسمبر. ويعد رقم أول 11 شهرا من هذا العام أكبر بالفعل من الرقم القياسي السنوي السابق البالغ 1.066.164 وحدة في عام 2015.
وبلغت صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة ذروتها في عام 2015، لكنها انخفضت لاحقا إلى مستوى منخفض يصل إلى حوالي 800 ألف وحدة في عام 2021 وسط جائحة كورونا والسياسات التجارية الحمائية الأمريكية التي تم إدخالها خلال إدارة دونالد ترامب.
المصدر:
MENAFN31122023000202011048ID1107671741
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