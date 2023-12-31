صناعة بناء السفن في كوريا الجنوبية تتراجع بـ38% خلال 2023

MENAFN - Al-Borsa News) احتلت شركات بناء السفن في كوريا الجنوبية المرتبة الثانية في عام 2023 من حيث الطلبيات العالمية الجديدة، للعام الثالث على التوالي.

وحصلت شركات بناء السفن الكورية الجنوبية على إجمالي 10.01 ملايين طن إجمالي تعويضي من الطلبيات الجديدة هذا العام، وهو ما يمثل 24% من الإجمالي العالمي البالغ 41.49 مليون طن، وفقا للبيانات الصادرة عن باحث السوق العالمي“كلاركسون ريسيرش سيرفيس”.

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وانخفض إجمالي الصناعة الكورية الجنوبية بنسبة 37.6% مقارنة بالعام السابق، كما انخفض العدد العالمي بنسبة 18.7% منذ عام 2022.

وتفوقت شركات بناء السفن الصينية على الشركات الكورية الجنوبية بكثير في عام 2023، حيث حصلت على 24.46 مليون طن إجمالي تعويضي من الطلبات الجديدة، أو 59% من الإجمالي العالمي.

واحتفظت كوريا الجنوبية سابقا بالمركز الأول عالميا في الطلبيات الجديدة لمدة 3 سنوات متتالية، قبل أن تتخلف عن الصين منذ عام 2021.

ومع ذلك، تفوقت الشركات الكورية الجنوبية بكثير على المنافسين الصينيين من حيث طلبيات بناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال المتطورة هذا العام.

وحصلت الشركات الكورية الجنوبية على 4.41 ملايين طن إجمالي تعويضي من طلبيات ناقلات الغاز الطبيعي المسال هذا العام، وهو ما يمثل 80% من الإجمالي العالمي البالغ 5.54 ملايين، في حين حصلت شركات بناء السفن الصينية على 20% المتبقية، أو 1.13 مليون طن إجمالي تعويضي من الطلبيات.

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