نشاط المصانع في الصين يتراجع لأدنى مستوى في 6 أشهر

MENAFN - Al-Borsa News) تراجع نشاط المصانع في الصين في ديسمبر إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر، مما عزّز التوقعات بأن الحكومة قد تضطر إلى التحرك قريباً لدعم الاقتصاد.

وقال المكتب الوطني للإحصاء في بيان اليوم الأحد إن المؤشر الرسمي لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية انخفض إلى 49 نقطة، متراجعاً عن متوسط توقعات اقتصاديين استطلعت بلومبرغ آراءهم والبالغ 49.6 نقطة، لكنه يطابق قراءة يونيو.

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وارتفع مقياس النشاط غير التصنيعي إلى 50.4 نقطة من 50.2 في نوفمبر، مدعوماً بالتوسع في قطاع البناء مع تسارع الاستثمار في البنية التحتية الذي قادته الحكومة في الأشهر القليلة الماضية. ومع ذلك، ظل نشاط الخدمات في حالة انكماش مع بقاء المؤشر الأساسي عند 49.3 نقطة.

وتشير أرقام مؤشر مديري المشتريات إلى المزيد من علامات ضعف التعافي الاقتصادي في الصين في الأشهر الأخيرة من العام. ومن المرجح أيضاً أن تزيد الضغط على صناع السياسات المالية والنقدية للتحرك بشكل عاجل، بعد أن تعهد قادة العملاق الآسيوي بالمحافظة على موقف داعم للنمو في 2024.

قال شينغ تشاوبنغ، كبير الخبراء الاستراتيجيين في“أستراليا آند نيوزيلاند بانكينغ غروب”:“أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الأضعف من المتوقع تراجع زخم النمو بشكل أكبر وسط موسم منخفض (النشاط) وطقس بارد”. وأضاف:“لا يمكننا أن نستبعد احتمال قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة في أوائل يناير”.

وقال تشاو تشينغهي، محلل مكتب الإحصاء الوطني، في بيان منفصل، إن“انخفاض الطلبيات الخارجية إلى جانب عدم كفاية الطلب المحلي الفعال” كان أكبر مشكلة أبلغ عنها بعض الشركات في المسح الرسمي لمؤشر مديري المشتريات. وأضاف تشاو أن قطاعي المنسوجات والمنتجات غير المعدنية لم يستفيدا من طاقتهما الكاملة بسبب انخفاض الطلب.

استمرار معاناة العقارات

كما انعكس ضعف الطلب وتباطؤ الثقة في زيادة انكماش أسعار المستهلكين وتقلص الواردات. ومن المتوقع أن يستمر أسوأ تراجع في سوق العقارات في الصين الحديثة، الأمر الذي سيزيد من تقليص الطلب على السلع من الأثاث إلى الأجهزة المنزلية.

وانخفض المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة للمصانع إلى 48.7 نقطة مع ضعف الطلب، في حين تقلص مقياس طلبيات التصدير الجديدة إلى 45.8.

وبالنسبة إلى القطاعات غير الصناعية، ارتفع مقياس نشاط البناء إلى 56.9 نقطة من 55 في نوفمبر، وفقاً لمكتب الإحصاءات الوطني. وكان بعض المحللين يتوقعون أن يظل زخم البناء قوياً مع تكثيف الحكومة جهودها لبناء المزيد من مشروعات البنية التحتية مع إصدار سندات إضافية.

وفقدت بعض صناعات الخدمات، مثل النقل الجوي والسكن والخدمات المنزلية، قوتها مع إقلال المستهلكين من السفر بسبب الطقس البارد، وفقاً لما ذكره تشاو من مكتب الإحصاء الوطني.





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