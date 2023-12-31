1.9 تريليون دولار الإيرادات التشغيلية لكبرى شركات الإلكترونيات بالصين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
شهد قطاع صناعة المعلومات الإلكترونية في الصين تعافيا قويا خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري.
وارتفعت القيمة المضافة الصناعية للشركات الكبرى في القطاع بنسبة 2.6% على أساس سنوي خلال الفترة المذكورة، بوتيرة أسرع بمقدار 0.9 نقطة مئوية عن الأشهر الـ10 الأولى من العام الحالي، وفقا لبيانات أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.
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وخلال الفترة نفسها، بلغت إيرادات التشغيل المجمعة للشركات الكبرى في القطاع 13.5 تريليون يوان (نحو 1.9 تريليون دولار)، بانخفاض 1.8% على أساس سنوي.
وقد تقلص هذا الانخفاض بنسبة 1.1 نقطة مئوية عما كان عليه في الأشهر الـ10 الأولى من هذا العام، بحسب الوزارة.
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