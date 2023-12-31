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1.9 تريليون دولار الإيرادات التشغيلية لكبرى شركات الإلكترونيات بالصين

12/31/2023 4:10:27 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) شهد قطاع صناعة المعلومات الإلكترونية في الصين تعافيا قويا خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري.

وارتفعت القيمة المضافة الصناعية للشركات الكبرى في القطاع بنسبة 2.6% على أساس سنوي خلال الفترة المذكورة، بوتيرة أسرع بمقدار 0.9 نقطة مئوية عن الأشهر الـ10 الأولى من العام الحالي، وفقا لبيانات أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

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وخلال الفترة نفسها، بلغت إيرادات التشغيل المجمعة للشركات الكبرى في القطاع 13.5 تريليون يوان (نحو 1.9 تريليون دولار)، بانخفاض 1.8% على أساس سنوي.

وقد تقلص هذا الانخفاض بنسبة 1.1 نقطة مئوية عما كان عليه في الأشهر الـ10 الأولى من هذا العام، بحسب الوزارة.

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