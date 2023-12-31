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الجدول الزمني لتسليم 3411 قطعة أرض إسكان اجتماعي في السادات

12/31/2023 4:10:27 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن جهاز تنمية مدينة السادات، سيبدأ يوم الأحد 14/1/2024، في تسليم 3411 قطعة أرض سكنية“إسكان اجتماعي”، بالمجاورة رقم 3 بحي الفردوس، والمجاورات أرقام 4، 5، 6 بحي الكوثر بمدينة السادات، وذلك في مواعيدٍ محددة وفقاً للمعلن من جهاز المدينة.

وأوضح المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة 3 بحي الفردوس من 1 : 30، يوم الأحد 14/1/2024.

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والقطع من 31 : 60، يوم الإثنين 15/1/2024.

والقطع من 61 : 90، يوم الثلاثاء 16/1/2024.

والقطع من 91 : 120، يوم الأربعاء 17/1/2024.

والقطع من 121 : 150، يوم الخميس 18/1/2024.

والقطع من 151 : 180، يوم الأحد 21/1/2024.

والقطع من 181 : 210، يوم الإثنين 22/1/2024.

والقطع من 211 : 240، يوم الثلاثاء 23/1/2024.

والقطع من 241 ، 270، يوم الأربعاء 24/1/2024.

والقطع من 271 : 300، يوم الأحد 28/1/2024.

والقطع من 301 : 330، يوم الإثنين 29/1/2024.

والقطع من 331 : 360، يوم الثلاثاء 30/1/2024.

والقطع من 361 : 390، يوم الأربعاء 31/1/2024.

والقطع من 391 : 420، يوم الخميس 1/2/2024.

وأضاف، أنه سيتم تسليم القطع من 421 : 450، يوم الأحد 4/2/2024.

والقطع من 451 : 480، يوم الإثنين 5/2/2024.

والقطع من 481 : 510، يوم الثلاثاء 6/2/2024.

والقطع من 511 : 540، يوم الأربعاء 7/2/2024.

والقطع من 541 : 570، يوم الخميس 8/2/2024.

والقطع من 571 : 600، يوم الأحد 11/2/2024.

والقطع من 601 : 630، يوم الإثنين 12/2/2024.

والقطع من 631 : 660، يوم الثلاثاء 13/2/2024.

والقطع من 661 : 690، يوم الأربعاء 14/2/2024.

والقطع من 691 : 720، يوم الخميس 15/2/2024.

والقطع من 721 : 750، يوم الأحد 18/2/2024.

والقطع من 751 : 780، يوم الإثنين 19/2/2024.

والقطع من 781 : 810، يوم الثلاثاء 20/2/2024.

والقطع من 811 : 840، يوم الأربعاء 21/2/2024.

والقطع من 841 : 870، يوم الخميس 22/2/2024.

والقطع من 871 : 900، يوم الأحد 25/2/2024.

والقطع من 901 : 930، يوم الإثنين 26/2/2024.

والقطع من 931 : 960، يوم الثلاثاء 27/2/2024.

والقطع من 961 : 990، يوم الأربعاء 28/2/2024.

والقطع من 991 : 1020، يوم الخميس 29/2/2024.

والقطع من 1021 : 1050، يوم الأحد 3/3/2024.

والقطع من 1051 : 1080، يوم الإثنين 4/3/2024.
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وتخصيص يومي الأربعاء 6/3/2024، والخميس 7/3/2024، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة بالمجاورة 3 بحي الفردوس.

وأوضح عبدالحليم، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة 4 بحي الكوثر من 1 : 30، يوم الأحد 10/3/2024.

والقطع من 31 : 60، يوم الإثنين 11/3/2024.

والقطع من 61 : 90، يوم الثلاثاء 12/3/2024.

والقطع من 91 : 120، يوم الأربعاء 13/3/2024.

والقطع من 121 : 150، يوم الخميس 14/3/2024.

والقطع من 151 : 180، يوم الأحد 17/3/2024.

والقطع من 181 : 210، يوم الإثنين 18/3/2024.

والقطع من 211 : 240، يوم الثلاثاء 19/3/2024.

والقطع من 241 ، 270، يوم الأربعاء 20/3/2024.

والقطع من 271 : 300، يوم الخميس 21/3/2024.

والقطع من 301 : 330، يوم الأحد 24/3/2024.

والقطع من 331 : 360، يوم الإثنين 25/3/2024.

والقطع من 361 : 390، يوم الثلاثاء 26/3/2024.

والقطع من 391 : 420، يوم الأربعاء 27/3/2024.

والقطع من 421 : 450، يوم الخميس 28/3/2024.

والقطع من 451 : 480، يوم الأحد 31/3/2024.

والقطع من 481 : 510، يوم الإثنين 1/4/2024،.

والقطع من 511 : 540، يوم الثلاثاء 2/4/2024.

والقطع من 541 : 570، يوم الأربعاء 3/4/2024.

والقطع من 571 : 600، يوم الخميس 4/4/2024.

وقال: سيتم تسليم القطع من 601 : 630، يوم الأحد 14/4/2024.

والقطع من 631 : 660، يوم الإثنين 15/4/2024.

والقطع من 661 : 690، يوم الثلاثاء 16/4/2024.

والقطع من 691 : 720، يوم الأربعاء 17/4/2024.

والقطع من 721 : 750، يوم الخميس 18/4/2024.

والقطع من 751 : 780، يوم الأحد 21/4/2024،.

والقطع من 781 : 810، يوم الإثنين 22/4/2024.

والقطع من 811 : 840، يوم الثلاثاء 23/4/2024.

والقطع من 841 : 879، يوم الأربعاء 24/4/2024، وتخصيص يوم الأحد 28/4/2024، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة بالمجاورة 4 بحي الكوثر.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة 5 بحي الكوثر، من 1 : 30، يوم الإثنين 29/4/2024.

والقطع من 31 : 60، يوم الثلاثاء 30/4/2024.

والقطع من 61 : 90، يوم الأحد 5/5/2024.

والقطع من 91 : 120، يوم الثلاثاء 7/5/2024.

والقطع من 121 : 150، يوم الأربعاء 8/5/2024.

والقطع من 151 : 180، يوم الخميس 9/5/2024،.

والقطع من 181 : 210، يوم الأحد 12/5/2024.

والقطع من 211 : 240، يوم الإثنين 13/5/2024.

والقطع من 241 : 270، يوم الثلاثاء 14/5/2024.

والقطع من 271 : 300، يوم الأربعاء 15/5/2024.

والقطع من 301 : 330، يوم الخميس 16/5/2024.

والقطع من 331 : 360، يوم الأحد 19/5/2024.

والقطع من 361 : 390، يوم الإثنين 20/5/2024.

والقطع من 391 : 420، يوم الثلاثاء 21/5/2024.

والقطع من 421 : 450، يوم الأربعاء 22/5/2024.

والقطع من 451 : 480، يوم الخميس 23/5/2024.

وصرح رئيس الجهاز، بأنه سيتم تسليم القطع من 481 : 510، يوم الأحد 26/5/2024.

والقطع من 511 : 540، يوم الإثنين 27/5/2024.

والقطع من 541 : 570، يوم الثلاثاء 28/5/2024.

والقطع من 571 : 600، يوم الأربعاء 29/5/2024.

والقطع من 601 : 630، يوم الخميس 30/5/2024.

والقطع من 631 : 660، يوم الأحد 2/6/2024.

والقطع من 661 : 690، يوم الإثنين 3/6/2024.

والقطع من 691 : 720، يوم الثلاثاء 4/6/2024.

والقطع من 721 : 759، يوم الأربعاء 5/6/2024.

وتخصيص يوم الخميس 6/6/2024، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة بالمجاورة 5 بحي الكوثر.

ونوه أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة 6 بحي الكوثر من 1 : 30، يوم الخميس 6/6/2024.

والقطع من 31 : 60، يوم الأحد 9/6/2024.

والقطع من 61 : 90، يوم الإثنين 10/6/2024.

والقطع من 91 : 120، يوم الثلاثاء 11/6/2024.

والقطع من 121 : 150، يوم الأربعاء 12/6/2024.

والقطع من 151 : 180، يوم الخميس 13/6/2024.

والقطع من 181 : 210، يوم الأحد 23/6/2024.

والقطع من 211 : 240، يوم الإثنين 24/6/2024.

والقطع من 241 : 270، يوم الثلاثاء 25/6/2024.

والقطع من 271 : 300، يوم الأربعاء 26/6/2024.

والقطع من 301 : 330، يوم الخميس 27/6/2024.

وأعلن رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم القطع من 331 : 360، يوم الإثنين 1/7/2024، والقطع من 361 : 390، يوم الثلاثاء 2/7/2024.

والقطع من 391 : 420، يوم الأربعاء 3/7/2024،.

والقطع من 421 : 450، يوم الثلاثاء 9/7/2024.

والقطع من 451 : 480، يوم الأربعاء 10/7/2024،.

والقطع من 481 : 510، يوم الأحد 14/7/2024.

والقطع من 511 : 540، يوم الإثنين 15/7/2024.

والقطع من 541 : 570، يوم الثلاثاء 16/7/2024.

والقطع من 571 : 600، يوم الأربعاء 17/7/2024.

والقطع من 601 : 630، يوم الخميس 18/7/2024.

والقطع من 631 : 660، يوم الأحد 21/7/2024.

والقطع من 661 : 682، يوم الإثنين 22/7/2024.

وتخصيص يومي الثلاثاء 23/7/2024، والأربعاء 24/7/2024، لمن تخلف عن الاستلام بالمجاورة 6 بحي الكوثر.

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