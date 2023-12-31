الجدول الزمني لتسليم 3411 قطعة أرض إسكان اجتماعي في السادات

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- Al-Borsa News)
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن جهاز تنمية مدينة السادات، سيبدأ يوم الأحد 14/1/2024، في تسليم 3411 قطعة أرض سكنية“إسكان اجتماعي”، بالمجاورة رقم 3 بحي الفردوس، والمجاورات أرقام 4، 5، 6 بحي الكوثر بمدينة السادات، وذلك في مواعيدٍ محددة وفقاً للمعلن من جهاز المدينة.
وأوضح المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة 3 بحي الفردوس من 1 : 30، يوم الأحد 14/1/2024.
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والقطع من 31 : 60، يوم الإثنين 15/1/2024.
والقطع من 61 : 90، يوم الثلاثاء 16/1/2024.
والقطع من 91 : 120، يوم الأربعاء 17/1/2024.
والقطع من 121 : 150، يوم الخميس 18/1/2024.
والقطع من 151 : 180، يوم الأحد 21/1/2024.
والقطع من 181 : 210، يوم الإثنين 22/1/2024.
والقطع من 211 : 240، يوم الثلاثاء 23/1/2024.
والقطع من 241 ، 270، يوم الأربعاء 24/1/2024.
والقطع من 271 : 300، يوم الأحد 28/1/2024.
والقطع من 301 : 330، يوم الإثنين 29/1/2024.
والقطع من 331 : 360، يوم الثلاثاء 30/1/2024.
والقطع من 361 : 390، يوم الأربعاء 31/1/2024.
والقطع من 391 : 420، يوم الخميس 1/2/2024.
وأضاف، أنه سيتم تسليم القطع من 421 : 450، يوم الأحد 4/2/2024.
والقطع من 451 : 480، يوم الإثنين 5/2/2024.
والقطع من 481 : 510، يوم الثلاثاء 6/2/2024.
والقطع من 511 : 540، يوم الأربعاء 7/2/2024.
والقطع من 541 : 570، يوم الخميس 8/2/2024.
والقطع من 571 : 600، يوم الأحد 11/2/2024.
والقطع من 601 : 630، يوم الإثنين 12/2/2024.
والقطع من 631 : 660، يوم الثلاثاء 13/2/2024.
والقطع من 661 : 690، يوم الأربعاء 14/2/2024.
والقطع من 691 : 720، يوم الخميس 15/2/2024.
والقطع من 721 : 750، يوم الأحد 18/2/2024.
والقطع من 751 : 780، يوم الإثنين 19/2/2024.
والقطع من 781 : 810، يوم الثلاثاء 20/2/2024.
والقطع من 811 : 840، يوم الأربعاء 21/2/2024.
والقطع من 841 : 870، يوم الخميس 22/2/2024.
والقطع من 871 : 900، يوم الأحد 25/2/2024.
والقطع من 901 : 930، يوم الإثنين 26/2/2024.
والقطع من 931 : 960، يوم الثلاثاء 27/2/2024.
والقطع من 961 : 990، يوم الأربعاء 28/2/2024.
والقطع من 991 : 1020، يوم الخميس 29/2/2024.
والقطع من 1021 : 1050، يوم الأحد 3/3/2024.
والقطع من 1051 : 1080، يوم الإثنين 4/3/2024.
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وتخصيص يومي الأربعاء 6/3/2024، والخميس 7/3/2024، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة بالمجاورة 3 بحي الفردوس.
وأوضح عبدالحليم، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة 4 بحي الكوثر من 1 : 30، يوم الأحد 10/3/2024.
والقطع من 31 : 60، يوم الإثنين 11/3/2024.
والقطع من 61 : 90، يوم الثلاثاء 12/3/2024.
والقطع من 91 : 120، يوم الأربعاء 13/3/2024.
والقطع من 121 : 150، يوم الخميس 14/3/2024.
والقطع من 151 : 180، يوم الأحد 17/3/2024.
والقطع من 181 : 210، يوم الإثنين 18/3/2024.
والقطع من 211 : 240، يوم الثلاثاء 19/3/2024.
والقطع من 241 ، 270، يوم الأربعاء 20/3/2024.
والقطع من 271 : 300، يوم الخميس 21/3/2024.
والقطع من 301 : 330، يوم الأحد 24/3/2024.
والقطع من 331 : 360، يوم الإثنين 25/3/2024.
والقطع من 361 : 390، يوم الثلاثاء 26/3/2024.
والقطع من 391 : 420، يوم الأربعاء 27/3/2024.
والقطع من 421 : 450، يوم الخميس 28/3/2024.
والقطع من 451 : 480، يوم الأحد 31/3/2024.
والقطع من 481 : 510، يوم الإثنين 1/4/2024،.
والقطع من 511 : 540، يوم الثلاثاء 2/4/2024.
والقطع من 541 : 570، يوم الأربعاء 3/4/2024.
والقطع من 571 : 600، يوم الخميس 4/4/2024.
وقال: سيتم تسليم القطع من 601 : 630، يوم الأحد 14/4/2024.
والقطع من 631 : 660، يوم الإثنين 15/4/2024.
والقطع من 661 : 690، يوم الثلاثاء 16/4/2024.
والقطع من 691 : 720، يوم الأربعاء 17/4/2024.
والقطع من 721 : 750، يوم الخميس 18/4/2024.
والقطع من 751 : 780، يوم الأحد 21/4/2024،.
والقطع من 781 : 810، يوم الإثنين 22/4/2024.
والقطع من 811 : 840، يوم الثلاثاء 23/4/2024.
والقطع من 841 : 879، يوم الأربعاء 24/4/2024، وتخصيص يوم الأحد 28/4/2024، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة بالمجاورة 4 بحي الكوثر.
وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة 5 بحي الكوثر، من 1 : 30، يوم الإثنين 29/4/2024.
والقطع من 31 : 60، يوم الثلاثاء 30/4/2024.
والقطع من 61 : 90، يوم الأحد 5/5/2024.
والقطع من 91 : 120، يوم الثلاثاء 7/5/2024.
والقطع من 121 : 150، يوم الأربعاء 8/5/2024.
والقطع من 151 : 180، يوم الخميس 9/5/2024،.
والقطع من 181 : 210، يوم الأحد 12/5/2024.
والقطع من 211 : 240، يوم الإثنين 13/5/2024.
والقطع من 241 : 270، يوم الثلاثاء 14/5/2024.
والقطع من 271 : 300، يوم الأربعاء 15/5/2024.
والقطع من 301 : 330، يوم الخميس 16/5/2024.
والقطع من 331 : 360، يوم الأحد 19/5/2024.
والقطع من 361 : 390، يوم الإثنين 20/5/2024.
والقطع من 391 : 420، يوم الثلاثاء 21/5/2024.
والقطع من 421 : 450، يوم الأربعاء 22/5/2024.
والقطع من 451 : 480، يوم الخميس 23/5/2024.
وصرح رئيس الجهاز، بأنه سيتم تسليم القطع من 481 : 510، يوم الأحد 26/5/2024.
والقطع من 511 : 540، يوم الإثنين 27/5/2024.
والقطع من 541 : 570، يوم الثلاثاء 28/5/2024.
والقطع من 571 : 600، يوم الأربعاء 29/5/2024.
والقطع من 601 : 630، يوم الخميس 30/5/2024.
والقطع من 631 : 660، يوم الأحد 2/6/2024.
والقطع من 661 : 690، يوم الإثنين 3/6/2024.
والقطع من 691 : 720، يوم الثلاثاء 4/6/2024.
والقطع من 721 : 759، يوم الأربعاء 5/6/2024.
وتخصيص يوم الخميس 6/6/2024، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة بالمجاورة 5 بحي الكوثر.
ونوه أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة 6 بحي الكوثر من 1 : 30، يوم الخميس 6/6/2024.
والقطع من 31 : 60، يوم الأحد 9/6/2024.
والقطع من 61 : 90، يوم الإثنين 10/6/2024.
والقطع من 91 : 120، يوم الثلاثاء 11/6/2024.
والقطع من 121 : 150، يوم الأربعاء 12/6/2024.
والقطع من 151 : 180، يوم الخميس 13/6/2024.
والقطع من 181 : 210، يوم الأحد 23/6/2024.
والقطع من 211 : 240، يوم الإثنين 24/6/2024.
والقطع من 241 : 270، يوم الثلاثاء 25/6/2024.
والقطع من 271 : 300، يوم الأربعاء 26/6/2024.
والقطع من 301 : 330، يوم الخميس 27/6/2024.
وأعلن رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم القطع من 331 : 360، يوم الإثنين 1/7/2024، والقطع من 361 : 390، يوم الثلاثاء 2/7/2024.
والقطع من 391 : 420، يوم الأربعاء 3/7/2024،.
والقطع من 421 : 450، يوم الثلاثاء 9/7/2024.
والقطع من 451 : 480، يوم الأربعاء 10/7/2024،.
والقطع من 481 : 510، يوم الأحد 14/7/2024.
والقطع من 511 : 540، يوم الإثنين 15/7/2024.
والقطع من 541 : 570، يوم الثلاثاء 16/7/2024.
والقطع من 571 : 600، يوم الأربعاء 17/7/2024.
والقطع من 601 : 630، يوم الخميس 18/7/2024.
والقطع من 631 : 660، يوم الأحد 21/7/2024.
والقطع من 661 : 682، يوم الإثنين 22/7/2024.
وتخصيص يومي الثلاثاء 23/7/2024، والأربعاء 24/7/2024، لمن تخلف عن الاستلام بالمجاورة 6 بحي الكوثر.
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