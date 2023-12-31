إكسترا السعودية تخطط لطرح الشركة المالكة لـتسهيل للاكتتاب العام

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكدت الشركة المتحدة للإلكترونيات“إكسترا” السعودية عزمها إجراء طرح عام أولي لـ”الشركة المتحدة الدولية القابضة” التابعة لها، والمالكة للشركة المتحدة للخدمات المالية“تسهيل” التي تقدّم خدمات التمويل غير المصرفي لعملائها.
ذكرت“إكسترا” في إفصاح على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية“تداول”، أن مجلس إدارتها وافق يوم الخميس الماضي على هذه الخطوة. وأضافت أنها ستنشر دعوة لمساهميها للتصويت على عملية الطرح فور الحصول على الموافقة من الجهات التنظيمية، فضلاً عن نشر تعميم للمساهمين يحتوي على المزيد من المعلومات حول الصفقة المقترحة.
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كانت“إكسترا” قد أفصحت عن زيادة في أرباحها خلال الربع الثالث من 2023 بنسبة 25.5% إلى 118.2 مليون ريال (31.5 مليون دولار)، وذلك بدعم من زيادة الإيرادات، وتحديداً إيرادات قطاع التمويل الاستهلاكي الناتج من عمليات“الشركة المتحدة للخدمات المالية”، والتي زادت 18% على أساس سنوي خلال الفترة ذاتها، بحسب إفصاح“إكسترا” في أكتوبر الماضي.
المصدر:
MENAFN31122023000202011048ID1107671735
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