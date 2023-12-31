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إكسترا السعودية تخطط لطرح الشركة المالكة لـتسهيل للاكتتاب العام

12/31/2023 4:10:27 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكدت الشركة المتحدة للإلكترونيات“إكسترا” السعودية عزمها إجراء طرح عام أولي لـ”الشركة المتحدة الدولية القابضة” التابعة لها، والمالكة للشركة المتحدة للخدمات المالية“تسهيل” التي تقدّم خدمات التمويل غير المصرفي لعملائها.

ذكرت“إكسترا” في إفصاح على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية“تداول”، أن مجلس إدارتها وافق يوم الخميس الماضي على هذه الخطوة. وأضافت أنها ستنشر دعوة لمساهميها للتصويت على عملية الطرح فور الحصول على الموافقة من الجهات التنظيمية، فضلاً عن نشر تعميم للمساهمين يحتوي على المزيد من المعلومات حول الصفقة المقترحة.

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كانت“إكسترا” قد أفصحت عن زيادة في أرباحها خلال الربع الثالث من 2023 بنسبة 25.5% إلى 118.2 مليون ريال (31.5 مليون دولار)، وذلك بدعم من زيادة الإيرادات، وتحديداً إيرادات قطاع التمويل الاستهلاكي الناتج من عمليات“الشركة المتحدة للخدمات المالية”، والتي زادت 18% على أساس سنوي خلال الفترة ذاتها، بحسب إفصاح“إكسترا” في أكتوبر الماضي.


المصدر:

MENAFN31122023000202011048ID1107671735

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