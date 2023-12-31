13 مليون طن صادرات أوكرانيا عبر الممر الجديد بالبحر الأسود

MENAFN - Al-Borsa News) صدّرت أوكرانيا 13 مليون طن من المنتجات عبر ممر شحن أنشأته في البحر الأسود بعد انسحاب روسيا من اتفاق يضمن المرور الآمن لسفن المحاصيل.

قال وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف في تدوينة عبر منصة“إكس” (تويتر سابقاً)، إن الموانئ استقبلت 430 سفينة للتحميل منذ إنشاء قناة الشحن في أغسطس.

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يُشار إلى أن كييف فتحت الممر للسماح بشحن السلع الأساسية من موانئها في عرض البحر بعد انسحاب موسكو في يوليو الماضي من اتفاق حبوب البحر الأسود المدعوم من الأمم المتحدة والذي كان يضمن المرور الآمن للمحاصيل.





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