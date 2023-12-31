13 مليون طن صادرات أوكرانيا عبر الممر الجديد بالبحر الأسود

(MENAFN
- Al-Borsa News)
صدّرت أوكرانيا 13 مليون طن من المنتجات عبر ممر شحن أنشأته في البحر الأسود بعد انسحاب روسيا من اتفاق يضمن المرور الآمن لسفن المحاصيل.
قال وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف في تدوينة عبر منصة“إكس” (تويتر سابقاً)، إن الموانئ استقبلت 430 سفينة للتحميل منذ إنشاء قناة الشحن في أغسطس.
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يُشار إلى أن كييف فتحت الممر للسماح بشحن السلع الأساسية من موانئها في عرض البحر بعد انسحاب موسكو في يوليو الماضي من اتفاق حبوب البحر الأسود المدعوم من الأمم المتحدة والذي كان يضمن المرور الآمن للمحاصيل.
المصدر:
MENAFN31122023000202011048ID1107671733
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