لافروف يدعو الفلسطينيين للتوحد حول منظمة التحرير

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن مبادرة روسيا لعقد مشاورات متعددة الأطراف حول التسوية في الشرق الأوسط تتضمن إشراك ممثلي الفصائل الفلسطينية في المرحلة الثانية من الحوار.

وأضاف الوزير الروسي في حديث لوكالة "نوفوستي": "في أبريل 2023، طرحت روسيا مبادرة لعقد مشاورات متعددة الأطراف لتنسيق الأساليب لضمان الوحدة الفلسطينية. ومن المقرر في المرحلة الثانية إشراك ممثلين عن الحركات الفلسطينية الرئيسية في الحوار".

وأشار سيرغي لافروف إلى أن هذا الاقتراح الروسي، لا يزال مطروحا على الطاولة.

وشدد الوزير على أن، روسيا تدعو الحركات الفلسطينية إلى التوحد حول منظمة التحرير الفلسطينية.

وقال لافروف: "تدعو روسيا باستمرار إلى إطلاق المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية. ويظل الافتقار إلى الوحدة الفلسطينية أحد العقبات التي تعترض الطريق إلى ذلك. "نحن ندعم الإجراءات التي يتخذها شركاؤنا، ولا سيما مصر والجزائر، الرامية إلى حل هذه المشكلة. ومن جانبنا، فإننا نساعد أيضا أصدقاءنا الفلسطينيين على إيجاد الحلول. لقد زودناهم بمنصة روسية لعقد الاجتماعات. نحن نشجع الجميع للتوحد حول البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية".

كما أشار الوزير إلى أن الجانب الروسي، في اتصالاته مع ممثلي الحركات الفلسطينية، يوضح لهم "خطورة الانقسام على احتمالات قيام الدولة الفلسطينية".

المصدر: نوفوستي