لافروف يدعو الفلسطينيين للتوحد حول منظمة التحرير

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- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن مبادرة روسيا لعقد مشاورات متعددة الأطراف حول التسوية في الشرق الأوسط تتضمن إشراك ممثلي الفصائل الفلسطينية في المرحلة الثانية من الحوار.
وأضاف الوزير الروسي في حديث لوكالة "نوفوستي": "في أبريل 2023، طرحت روسيا مبادرة لعقد مشاورات متعددة الأطراف لتنسيق الأساليب لضمان الوحدة الفلسطينية. ومن المقرر في المرحلة الثانية إشراك ممثلين عن الحركات الفلسطينية الرئيسية في الحوار".
وأشار سيرغي لافروف إلى أن هذا الاقتراح الروسي، لا يزال مطروحا على الطاولة.
وشدد الوزير على أن، روسيا تدعو الحركات الفلسطينية إلى التوحد حول منظمة التحرير الفلسطينية.
وقال لافروف: "تدعو روسيا باستمرار إلى إطلاق المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية. ويظل الافتقار إلى الوحدة الفلسطينية أحد العقبات التي تعترض الطريق إلى ذلك. "نحن ندعم الإجراءات التي يتخذها شركاؤنا، ولا سيما مصر والجزائر، الرامية إلى حل هذه المشكلة. ومن جانبنا، فإننا نساعد أيضا أصدقاءنا الفلسطينيين على إيجاد الحلول. لقد زودناهم بمنصة روسية لعقد الاجتماعات. نحن نشجع الجميع للتوحد حول البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية".
كما أشار الوزير إلى أن الجانب الروسي، في اتصالاته مع ممثلي الحركات الفلسطينية، يوضح لهم "خطورة الانقسام على احتمالات قيام الدولة الفلسطينية".
المصدر: نوفوستي
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