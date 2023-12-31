الاحتلال يصيب 4 مواطنين ويعتقل العشرات ويدمر البنية التحتية خلال اقتحامه مخيمي نور شمس وطولكرم

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- Palestine News Network )
طولكرم/PNN- أصيب أربعة مواطنين بشظايا صواريخ أطلقتها طائرة مسيرة إسرائيلية على مخيمي طولكرم، ونور شمس، تزامنا مع اقتحام قوات الاحتلال بأعداد كبيرة للمخيمين منذ الساعات الأولى من الليلة الماضية، قبيل انسحابها.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت، مدينة طولكرم ومخيم نور شمس من محور المدينة الغربي ترافقها جرافتان عسكريتان، مرورا بشارع دوار العليمي، وشارع جامعة القدس المفتوحة، وشارع السكة، وشارع نابلس، وصولا إلى مخيم نور شمس.
في مخيم نور شمس، فرضت قوات الاحتلال حصارا مشددا على المخيم، ونشرت قناصتها فوق أسطح البنايات العالية ومنازل المواطنين في محيط المخيم وجبل النصر وجبل الصالحين، بعد اقتحامها وتكسير أبوابها وتخريب محتوياتها، واحتجاز أصحابها واخضاعهم للاستجواب
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كما تمركزت آليات الاحتلال في محيط مستشفيي الإسراء التخصصي في الحي الغربي للمدينة، والشهيد ثابت ثابت الحكومي، وميدان جمال عبد الناصر وسط طولكرم، وشارع خضوري غربها.
وأطلقت قوات الاحتلال الأعيرة النارية باتجاه المواطنين عند مرورها بدوار العليمي، في الوقت الذي اندلعت فيه مواجهات في مخيم نور شمس، وسمعت أصوات انفجارات في المنطقة.
واستهدفت طائرات الاحتلال المسيرة موقعين في حارة الدمج وسط مخيم نور شمس، وقرب مدخل حارة المنشية، ما أدى لإصابة مواطنين بشظايا صاروخ.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها لم تتمكن من نقل المصابين إلى المستشفيات وقت القصف بسبب محاصرة قوات الاحتلال للمخيم.
وأفادت مراسل الوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين بعد مداهمة منازلهم، طالت العشرات منهم، تركزت في حارة المحجر، واحتجزت المعتقلين في أحد المنازل وأجرت معهم تحقيقات ميدانية بعد تكبيل اياديهم.
وفي وقت لاحق، هدمت جرافات الاحتلال جزءا من منزل المواطن نبيل إمارة في حارة الدمج في المخيم، في الوقت الذي واصلت فيه أعمال التجريف والتدمير لشوارع المخيم وبنيته التحتية وممتلكات المواطنين والمنشآت العامة وسحق مركبات، وتحديدا في حارات المحجر والمنشية، ومحيط مقبرة المخيم.
وأطلقت قوات الاحتلال القنابل الضوئية في سماء جبل النصر، مع اطلاقها للأعيرة النارية بكثافة، ودفعها بتعزيزات عسكرية اضافية للمخيم الذي أطبقت الحصار عليه من خلال إغلاق كافة مداخله الغربية والشرقية والجنوبية الشرقية، قبل انسحابها.
وفي الوقت ذاته، أعاقت قوات الاحتلال حركة تنقل مركبات الاسعاف على مدخل مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، ومنعتها من التحرك تزمنا مع حصارها للمستشفى ومستشفى الإسراء التخصصي، ونشرت قناصتها في محيطهما.
وفي مخيم طولكرم، تمركزت آليات الاحتلال على مدخل المخيم الرئيسي، وسط إطلاق الاعيرة النارية والقنابل الضوئية في سماء المنطقة، في الوقت الذي اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية شويكة شمال طولكرم وداهمت منازل المواطنين.
وأصيب مواطنان بشظايا صاروخ أطلقته طائرة مسيرة إسرائيلية على مخيم طولكرم.
وأفادت مصادر طبية في مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، بوصول اصابتين بشظايا صاروخ، إحداهما بالحوض ووصفت بالخطيرة، والأخرى طفيفة بالقدم.
وكانت قوات الاحتلال استهدفت المخيم مرتين بقصف صاروخي من طائرة مسيرة، الأولى في حارة المدارس ولم تسفر عن إصابات، تبعها قصف آخر بعد دقائق لحارة الغانم الذي أدى لوقوع إصابتين.
يشار إلى أن هذا الاقتحام هو الثالث لمخيم نور شمس خلال خمسة أيام متتالية، أدى إلى تدمير وتخريب ممتلكات المواطنين وقصف منازلهم.
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