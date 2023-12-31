الاحتلال يصيب 4 مواطنين ويعتقل العشرات ويدمر البنية التحتية خلال اقتحامه مخيمي نور شمس وطولكرم

MENAFN - Palestine News Network ) طولكرم/PNN- أصيب أربعة مواطنين بشظايا صواريخ أطلقتها طائرة مسيرة إسرائيلية على مخيمي طولكرم، ونور شمس، تزامنا مع اقتحام قوات الاحتلال بأعداد كبيرة للمخيمين منذ الساعات الأولى من الليلة الماضية، قبيل انسحابها.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت، مدينة طولكرم ومخيم نور شمس من محور المدينة الغربي ترافقها جرافتان عسكريتان، مرورا بشارع دوار العليمي، وشارع جامعة القدس المفتوحة، وشارع السكة، وشارع نابلس، وصولا إلى مخيم نور شمس.

في مخيم نور شمس، فرضت قوات الاحتلال حصارا مشددا على المخيم، ونشرت قناصتها فوق أسطح البنايات العالية ومنازل المواطنين في محيط المخيم وجبل النصر وجبل الصالحين، بعد اقتحامها وتكسير أبوابها وتخريب محتوياتها، واحتجاز أصحابها واخضاعهم للاستجواب

.

كما تمركزت آليات الاحتلال في محيط مستشفيي الإسراء التخصصي في الحي الغربي للمدينة، والشهيد ثابت ثابت الحكومي، وميدان جمال عبد الناصر وسط طولكرم، وشارع خضوري غربها.

وأطلقت قوات الاحتلال الأعيرة النارية باتجاه المواطنين عند مرورها بدوار العليمي، في الوقت الذي اندلعت فيه مواجهات في مخيم نور شمس، وسمعت أصوات انفجارات في المنطقة.

واستهدفت طائرات الاحتلال المسيرة موقعين في حارة الدمج وسط مخيم نور شمس، وقرب مدخل حارة المنشية، ما أدى لإصابة مواطنين بشظايا صاروخ.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها لم تتمكن من نقل المصابين إلى المستشفيات وقت القصف بسبب محاصرة قوات الاحتلال للمخيم.

وأفادت مراسل الوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين بعد مداهمة منازلهم، طالت العشرات منهم، تركزت في حارة المحجر، واحتجزت المعتقلين في أحد المنازل وأجرت معهم تحقيقات ميدانية بعد تكبيل اياديهم.

وفي وقت لاحق، هدمت جرافات الاحتلال جزءا من منزل المواطن نبيل إمارة في حارة الدمج في المخيم، في الوقت الذي واصلت فيه أعمال التجريف والتدمير لشوارع المخيم وبنيته التحتية وممتلكات المواطنين والمنشآت العامة وسحق مركبات، وتحديدا في حارات المحجر والمنشية، ومحيط مقبرة المخيم.

وأطلقت قوات الاحتلال القنابل الضوئية في سماء جبل النصر، مع اطلاقها للأعيرة النارية بكثافة، ودفعها بتعزيزات عسكرية اضافية للمخيم الذي أطبقت الحصار عليه من خلال إغلاق كافة مداخله الغربية والشرقية والجنوبية الشرقية، قبل انسحابها.

وفي الوقت ذاته، أعاقت قوات الاحتلال حركة تنقل مركبات الاسعاف على مدخل مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، ومنعتها من التحرك تزمنا مع حصارها للمستشفى ومستشفى الإسراء التخصصي، ونشرت قناصتها في محيطهما.

وفي مخيم طولكرم، تمركزت آليات الاحتلال على مدخل المخيم الرئيسي، وسط إطلاق الاعيرة النارية والقنابل الضوئية في سماء المنطقة، في الوقت الذي اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية شويكة شمال طولكرم وداهمت منازل المواطنين.

وأصيب مواطنان بشظايا صاروخ أطلقته طائرة مسيرة إسرائيلية على مخيم طولكرم.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، بوصول اصابتين بشظايا صاروخ، إحداهما بالحوض ووصفت بالخطيرة، والأخرى طفيفة بالقدم.

وكانت قوات الاحتلال استهدفت المخيم مرتين بقصف صاروخي من طائرة مسيرة، الأولى في حارة المدارس ولم تسفر عن إصابات، تبعها قصف آخر بعد دقائق لحارة الغانم الذي أدى لوقوع إصابتين.

يشار إلى أن هذا الاقتحام هو الثالث لمخيم نور شمس خلال خمسة أيام متتالية، أدى إلى تدمير وتخريب ممتلكات المواطنين وقصف منازلهم.