حالة الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئيا الى صاف ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، حيث يبقى الجو بارداً نسبيا في المناطق الجبلية ويميل الى الدفء في بقية المناطق، ويحتمل سقوط امطار محلية خفيفة فوق المناطق الساحلية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعةوالبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وباردا في معظم المناطق باردا نسبيا في اريحا والأغوار، والرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الاثنين، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة حيث يبقى الجو بارداً نسبيا في المناطق الجبلية ويميل الى الدفء في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف

ارتفاع الموج .

والثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، حيث يبقى الجو بارداً نسبيا

في المناطق الجبلية ويميل الى الدفء في بقية المناطق، ويحتمل سقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة

والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

والأربعاء المقبل، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبيا في المناطق الجبلية، ويميل الى الدفء في بقية المناطق، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية الى غربية

خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.



