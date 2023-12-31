وزير خارجية إسرائيل: الحكومة تتحمل مسؤولية هجوم 7 أكتوبر

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN- نقلت صحيفة معاريف عن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين قوله إن الحكومة هي من تتحمل مسؤولية هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وإنه يجب تشكيل لجنة تحقيق لمحاسبة المقصرين.
وأضاف كوهين أن الحديث عن الاستيطان في قطاع غزة "سابق لأوانه" وأن استعادة الأمن "تأتي في المقام الأول".
وأردف قائلا "لن تكون هناك حماس، وسنعيد المختطفين وسنسيطر أمنيا على غزة، ولن نسمح بعدم خضوع السلطة (الفلسطينية) للرقابة".
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