وزير خارجية إسرائيل: الحكومة تتحمل مسؤولية هجوم 7 أكتوبر

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN- نقلت صحيفة معاريف عن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين قوله إن الحكومة هي من تتحمل مسؤولية هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وإنه يجب تشكيل لجنة تحقيق لمحاسبة المقصرين.

وأضاف كوهين أن الحديث عن الاستيطان في قطاع غزة "سابق لأوانه" وأن استعادة الأمن "تأتي في المقام الأول".

وأردف قائلا "لن تكون هناك حماس، وسنعيد المختطفين وسنسيطر أمنيا على غزة، ولن نسمح بعدم خضوع السلطة (الفلسطينية) للرقابة".



