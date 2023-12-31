فيولا أمهيرد .. امرأة حازمة في سدة الحكم بسويسرا

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حينما أصبحت عضوة في الحكومة السويسرية، حصلت أمهيرد على ما خلَّفه الآخرون: إنها وزارة الدفاع. وكان رد فعلها حينها "على أية حال، إذا كان الوضع كذلك، فسأقوم به."
هكذا تتذكر فيولا أمهيرد تلك اللحظة في تقرير أذاعه التلفزيون السويسري الناطق يالألمانية ( SRF ) في عام 2020.
كان بإمكانها ترك المهمة، لكنها فضّلت البقاء
جدير بالذكر، أنه من بين كل الحقائب الوزارية في سويسرا، كثيراً ما نُظِرَ إلى وزارة الدفاع باعتبارها مؤسسة عصيةً على القيادة. فهذه الوزارة تحديداً تبدو وكأنها تسير بصورة آلية، وأن في إمكانها المضي قدماً حتى بدون رُبّان.
أما من يتولى مهمة إدارة هذه الوزارة من أعضاء وعضوات الحكومة الفدرالية، فإنه على أية حال يعد الأداة التنفيذية لقيادة الجيش القوية.
ولكن ما أن تقلدت الوزارة سيّدة. وهي علاوة على ذلك، تثير أسئلة شائكة، لم يكن أمام قيادة الجيش سوى التسليم بذلك. ولقد راهن البعض منهم على التناوب المنتظم للوزارات في سويسرا، معتقدين أن الوافدة الجديدة لن تظل في هذه الوظيفة طويلا، وأنها ستفضّل الانتقال إلى وزارة أخرى. إلا أنها آثرت البقاء في النهاية.
كيف يعمل الجيش إذن؟ "تُختزل المعلومات في كل مستوى من أسفل إلى أعلى، حتى لا تصل إلى القيادة سوى الأخبار السارة." هذا ما صرح به عضو مجلس الشيوخ (الغرفة العليا بالبرلمان الفدرالي) عن حزب الشعب السويسري اليميني المحافظ (SVP)، العقيد أركان حرب بيرمين شفاندر.
فهو يرى أنه من شبه المستحيل الحصول على المعلومات الصحيحة واللازمة لقيادة هذه الوزارة.
نجاحها في السيطرة على معقل ذكوري
إلا أن هذا ما حققته السيدة أمهيرد خلاف ذلك تماماً. لقد تولت زمام هذا المعقل الذكوري، بدون أية خبرة في الخدمة العسكرية. وهو وضع لا يترك مجالاً للتعصب الأعمى، وهذه إحدى المزايا"، على حد قول السيد شفاندر، المراقب والخبير المالي بوزارة الدفاع منذ سنوات.
بدورها، تقر السيدة بريسكا زايلر غراف، الخبيرة في السياسة الأمنية عن الحزب الاشتراكي (SP)، بالصفات القيادية التي تتمتع بها الوزيرة أمهيرد: "لقد وضعت بصمتها المتميزة على وزارة الدفاع، وهو ليس بالأمر الهيّن."
لقاء مع جمعية الضباط السويسريين في عام 2019. © Keystone / Urs Flueeler
وهنا، نتذكر مشهداً ذا دلالة كبيرة حدث في صالة ألعاب رياضية ببلدة ميتهولتس الصغيرة في منطقة برنر أوبرلاند. حيث يدفن الجيش السويسري على مر عقود نفايات الذخائر، والتي بلغ حجمها 3500 طناً.
في ذلك المساء، بينما كان الهواء متجمدا في الخارج، أعلنت الوزيرة للسكان أنه سيتعين على 170 شخصًا مغادرة منازلهم بأمر من الدولة لفترة طويلة. وقد ذُرفت الدموع من عيْنيْها.
ريبورتاج خاص أنجزناه في 2020 حول ميتهولتس:
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