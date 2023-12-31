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فيولا أمهيرد .. امرأة حازمة في سدة الحكم بسويسرا

12/31/2023 3:11:07 AM
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    حينما أصبحت عضوة في الحكومة السويسرية، حصلت أمهيرد على ما خلَّفه الآخرون: إنها وزارة الدفاع. وكان رد فعلها حينها "على أية حال، إذا كان الوضع كذلك، فسأقوم به."

    هكذا تتذكر فيولا أمهيرد تلك اللحظة في تقرير أذاعه التلفزيون السويسري الناطق يالألمانية ( SRF ) في عام 2020.

    كان بإمكانها ترك المهمة، لكنها فضّلت البقاء

    جدير بالذكر، أنه من بين كل الحقائب الوزارية في سويسرا، كثيراً ما نُظِرَ إلى وزارة الدفاع باعتبارها مؤسسة عصيةً على القيادة. فهذه الوزارة تحديداً تبدو وكأنها تسير بصورة آلية، وأن في إمكانها المضي قدماً حتى بدون رُبّان.

    أما من يتولى مهمة إدارة هذه الوزارة من أعضاء وعضوات الحكومة الفدرالية، فإنه على أية حال يعد الأداة التنفيذية لقيادة الجيش القوية.

    ولكن ما أن تقلدت الوزارة سيّدة. وهي علاوة على ذلك، تثير أسئلة شائكة، لم يكن أمام قيادة الجيش سوى التسليم بذلك. ولقد راهن البعض منهم على التناوب المنتظم للوزارات في سويسرا، معتقدين أن الوافدة الجديدة لن تظل في هذه الوظيفة طويلا، وأنها ستفضّل الانتقال إلى وزارة أخرى. إلا أنها آثرت البقاء في النهاية.

    كيف يعمل الجيش إذن؟ "تُختزل المعلومات في كل مستوى من أسفل إلى أعلى، حتى لا تصل إلى القيادة سوى الأخبار السارة." هذا ما صرح به عضو مجلس الشيوخ (الغرفة العليا بالبرلمان الفدرالي) عن حزب الشعب السويسري اليميني المحافظ (SVP)، العقيد أركان حرب بيرمين شفاندر.

    فهو يرى أنه من شبه المستحيل الحصول على المعلومات الصحيحة واللازمة لقيادة هذه الوزارة.

    نجاحها في السيطرة على معقل ذكوري

    إلا أن هذا ما حققته السيدة أمهيرد خلاف ذلك تماماً. لقد تولت زمام هذا المعقل الذكوري، بدون أية خبرة في الخدمة العسكرية. وهو وضع لا يترك مجالاً للتعصب الأعمى، وهذه إحدى المزايا"، على حد قول السيد شفاندر، المراقب والخبير المالي بوزارة الدفاع منذ سنوات.

    بدورها، تقر السيدة بريسكا زايلر غراف، الخبيرة في السياسة الأمنية عن الحزب الاشتراكي (SP)، بالصفات القيادية التي تتمتع بها الوزيرة أمهيرد: "لقد وضعت بصمتها المتميزة على وزارة الدفاع، وهو ليس بالأمر الهيّن."


    لقاء مع جمعية الضباط السويسريين في عام 2019. © Keystone / Urs Flueeler

    وهنا، نتذكر مشهداً ذا دلالة كبيرة حدث في صالة ألعاب رياضية ببلدة ميتهولتس الصغيرة في منطقة برنر أوبرلاند. حيث يدفن الجيش السويسري على مر عقود نفايات الذخائر، والتي بلغ حجمها 3500 طناً.

    في ذلك المساء، بينما كان الهواء متجمدا في الخارج، أعلنت الوزيرة للسكان أنه سيتعين على 170 شخصًا مغادرة منازلهم بأمر من الدولة لفترة طويلة. وقد ذُرفت الدموع من عيْنيْها.

    ريبورتاج خاص أنجزناه في 2020 حول ميتهولتس:

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