الاحتلال يخطر بإخلاء منزل ويداهم عدة بلدات في الخليل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء منزل في مخيم الفوار، اليوم الأحد، كما داهمت مدينة الخليل، وبلدة الشيوخ شمال شرق الخليل.



وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء من مدينة الخليل، وفتشت عدة منازل عرف من بينها منزل الفلسطيني رامي خالد العويوي.



كما داهمت قوات الاحتلال بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل، وفتشت منازل الفلسطينيين : علي عيد أحمد الحلايقة، ومحمد عيسى الحلايقة، وقصي الحلايقة، وعبثت بمحتوياتها.



كما داهمت عدة منازل في مخيم الفوار جنوب الخليل، وأخطرت بإخلاء منزل الشهيد عمار أبو حسين تمهيدا لهدمه.

