العبداللات: التوجيهات الملكية مستمرة في تعزيز منظومة حقوق الإنسان في الأردن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء الدكتور خليل العبداللات، إن الدولة الأردنية تستعد لمناقشة تقرير الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان الرابع في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اذ أنجزت الحكومة إعداد التقرير وتسليمه حسب الإجراءات المتبعة في المنظومة الأممية.



وأشار إلى أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين سلمت التقرير حسب الإجراءات الدبلوماسية من خلال البعثة الأردنية في جنيف، وتم نشر التقرير على موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إيذانا بالبدء بمناقشته في 25 كانون الثاني 2024، في الجلسة الـ45.



وقال العبداللات اليوم الأحد، إن منهجية التشاور الوطني التي قامت بها وحدة حقوق الإنسان بناءً على تكليف رئيس الوزراء، ساهمت في تجويد التقرير الوطني.



وأضاف أن الوحدة سلمت جميع المناقشات والملاحظات لأكثر من 13 جلسة تشاورية، شارك بها أكثر من 1700 شخصية ومؤسسة من المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية، بحضور جانب من أعضاء السلطة التشريعية ومجالس المحافظات ومختلف القطاعات الشبابية والنسائية والأشخاص ذوي الإعاقة.



وبين أن الوثائق الأساسية لعملية الاستعراض اكتملت من حيث التقرير الوطني، والذي يقع ضمن 7 محاور أساسية تناولت الإطار القانوني والتشريعي والقضايا العامة، بالإضافة إلى محاور الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الأشخاص والجماعات الأخرى من النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة واللاجئين.



كما تطرقت الوثائق لأفضل الممارسات والتحديات التي واجهت مسألة تنفيذ توصيات حقوق الإنسان في الأردن خلال الفترة الماضية، والوثيقة الثانية التجميعية من هيئات ومؤسسات الأمم المتحدة، ووثيقة موجز أصحاب المصلحة، التي ساهمت بها أكثر من 63 إفادة مقدمة من التحالفات ومؤسسات المجتمع المدني، حيث أشار هذا الموجز إلى أكثر من 175 توصية لا تقل أهمية عن التوصيات التي ستتلقاها من الدول.



وفي إطار الاستعداد لمناقشة التقرير شدد العبداللات، على أن الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني حقيقية، وسيتم عقد لقاءات حوارية قبل مناقشة التقرير وبعده، مؤكدا أنه سيتم التركيز على الأدوار والمسؤوليات في تنفيذ التوصيات من جميع مكونات الدولة والمجتمع الأردني.