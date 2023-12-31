Sunday, 31 December 2023 12:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انهيار جليدي يقتل متزلجين في جبال الألب الفرنسية

12/31/2023 3:10:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن إقليم "هاوت-سافوي" الفرنسي أن اثنين من المتزلجين لقيا حتفهما، وأصيب آخر، ونجا 5 أشخاص من الضرر، عندما حوصروا في انهيار جليدي، عند سفح جبل "مون بلان" في جبال الألب الفرنسية.
وذكرت تقارير إعلامية أن الحادث وقع عندما كان الفريق يتزلج، خارج منطقة التزلج، بالقرب من منتجع "سان جيرفيه لي بان"، يوم الخميس.

وحدث الانهيار الجليدي على ارتفاع حوالي 2300 متر، و"مون بلان" هو أعلى جبل في جبال الألب، حيث يبلغ ارتفاعه 4.808 أمتار.

لبنان 24

MENAFN31122023000208011052ID1107671641

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث