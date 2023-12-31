انهيار جليدي يقتل متزلجين في جبال الألب الفرنسية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن إقليم "هاوت-سافوي" الفرنسي أن اثنين من المتزلجين لقيا حتفهما، وأصيب آخر، ونجا 5 أشخاص من الضرر، عندما حوصروا في انهيار جليدي، عند سفح جبل "مون بلان" في جبال الألب الفرنسية.
وذكرت تقارير إعلامية أن الحادث وقع عندما كان الفريق يتزلج، خارج منطقة التزلج، بالقرب من منتجع "سان جيرفيه لي بان"، يوم الخميس.
وحدث الانهيار الجليدي على ارتفاع حوالي 2300 متر، و"مون بلان" هو أعلى جبل في جبال الألب، حيث يبلغ ارتفاعه 4.808 أمتار.
لبنان 24
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