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إصابتان إحداهما خطيرة في قصف مسيرة إسرائيلية لمخيم طولكرم

12/31/2023 3:10:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصيب فلسطينيا اليوم الأحد، بشظايا صاروخ أطلقته طائرة مسيرة إسرائيلية على مخيم طولكرم.


وأفادت مصادر طبية في مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، بوصول اصابتين بشظايا صاروخ، إحداهما بالحوض ووصفت بالخطيرة، والأخرى طفيفة بالقدم.


وكانت قوات الاحتلال استهدفت المخيم مرتين بقصف صاروخي من طائرة مسيرة، الأولى في حارة المدارس ولم تسفر عن إصابات، تبعها قصف آخر بعد دقائق لحارة الغانم والذي أدى لوقوع إصابتين.


وجاء عدوان الاحتلال على المخيم، تزامنا مع الاقتحام المستمر لمخيم نور شمس المجاور منذ أكثر من 10 ساعات متواصلة.

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