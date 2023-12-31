إصابتان إحداهما خطيرة في قصف مسيرة إسرائيلية لمخيم طولكرم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصيب فلسطينيا اليوم الأحد، بشظايا صاروخ أطلقته طائرة مسيرة إسرائيلية على مخيم طولكرم.
وأفادت مصادر طبية في مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، بوصول اصابتين بشظايا صاروخ، إحداهما بالحوض ووصفت بالخطيرة، والأخرى طفيفة بالقدم.
وكانت قوات الاحتلال استهدفت المخيم مرتين بقصف صاروخي من طائرة مسيرة، الأولى في حارة المدارس ولم تسفر عن إصابات، تبعها قصف آخر بعد دقائق لحارة الغانم والذي أدى لوقوع إصابتين.
وجاء عدوان الاحتلال على المخيم، تزامنا مع الاقتحام المستمر لمخيم نور شمس المجاور منذ أكثر من 10 ساعات متواصلة.
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